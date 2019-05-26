川安頻頻見面 安倍大玩奉承外交

2019-05-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕不是所有外國領袖都能受邀到美國白宮出席慶生會切蛋糕，特別是壽星大人為當今美國第一夫人梅蘭妮亞‧川普。但日本首相安倍晉三與妻子昭惠做到了。安倍堪稱美國總統川普在國際政壇最麻吉的老友，也是少數迄今仍未與川普鬧翻的國家元首；如今川普偕妻訪日，安倍對川普的各種奉承討好，也被放大檢視。問題是，值得嗎？

為了回報上月訪美時所受到的款待，安倍明顯卯足勁為來訪的川普安排各種有錢也買不到的儀式性活動，像是觀賞日本國粹大相撲比賽與頒發獎盃、成為全球第一位覲見日本新天皇德仁的國家領導人，以及出席在座者包括天皇德仁與皇后雅子在內的國宴。美國官員曾透露，川普此行與日本達成貿易協議的可能性不高，加上川、安兩人一個月後在大阪的二十國集團（G20）高峰會還會再見，川普這趟訪問的目的，顯然是私多於公。

迎合川普成效受質疑

對安倍而言，極力討好川普不過是觀察到川普把外交當私交。美國智庫伍德羅‧威爾遜國際學者中心的東北亞資深研究員後藤志保子說，日本政府的策略打從一開始就是直接與川普打好私人關係，因為日本很清楚，哄好川普才能獲得他的另眼看待。慶應大學教授中山俊宏則說，日本很清楚川普的爭議性本質，日本朝野的共識是，若要擁抱川普，就要欣然接受他的一切。

但隨著川普上台超過兩年半，日本海內外部分觀察家開始質疑，日方的迎合到底有沒有收到成效。日本法政大學教授山口二郎認為，安倍不過是在討川普歡心，以及藉由把川普訪日搞成政治奇觀秀，遮掩自己拿不出外交成果的失敗。東京大學教授矢口祐人指出，從普通老百姓的角度來看，「我只是不懂我們為何要如此奉承美國政府。」

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