川普二訪日本 令和首位國賓

2019-05-26

貿易戰正熱 此行協議難成

〔編譯張沛元／綜合報導〕刻在日本訪問的美國總統川普，二十五日呼籲日本企業領袖增加對美國的投資，稱目前是投資美國的最佳時機；日本在美日貿易上享有極大優勢，但川普誓言透過談判使之更為公平。這是川普上任後第二度訪日，目的在於展現美日即便在貿易存有歧見，雙邊關係依然深厚。

川普的專機在日本時間二十五日傍晚五時（台灣時間同日午後四時）抵達東京，就此展開四天訪日行，隨行者包括第一夫人梅蘭妮亞。日本警察廳表示，川普訪日期間，共動用兩萬五千名警力進行保安。上一次在日本停留四天三夜的美國總統，要追溯至一九九二年的老布希。

川普下機後，在美國駐東京大使館對日本企業界開講，面對在座者包括豐田、本田與日產等日本頂尖企業的高層，川普說，全球第三大經濟體日本多年來在美日貿易上享有極大優勢，「這沒關係，也許這正是你們如此喜歡我們的原因」；但他誓言，在簽署解決貿易不均、剷除對美出口障礙與確保雙邊關係平等互惠的協議後，美日貿易關係會變得「稍微公平一點」。

川普透露希望很快就會針對美日貿易做進一步宣布，以及在未來數月有若干重大宣布。川普與日本首相安倍晉三將在二十七日舉行高峰會，就北韓核子與飛彈計畫及美日貿易等問題交換意見；但美國官員認為，雙方不太可能在川普訪日期間就貿易達成協議。川安高峰會之前，日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊席爾，已於二十五日就農產品與工業製品關稅等問題，舉行部長級會議。會後茂木敏充表示，雙方仍有歧異，需要加深對彼此立場的了解。

川普此行另一大重頭戲，是在二十七日一早覲見本月初登基的新天皇德仁，成為日本改元令和後，天皇所接見的首位外國元首。全球第一看似很對川普的胃口，他在出訪前的二十三日記者會上就說，安倍曾說他很重要，是貴賓，而且是唯一的貴賓…「我是兩百年來最大盛事的貴賓」。此外，川普此行還將與安倍打小白球、前往兩國國技館觀看相撲比賽，以及在賽後進入比賽場地「土俵」頒獎給優勝的相撲力士。川普二十八日預定訪問神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊基地，與安倍一同登上出雲級護衛艦加賀號視察。

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