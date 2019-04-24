斯國連環爆 疑報復紐西蘭恐攻

2019-04-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕斯里蘭卡廿一日復活節發生連環炸彈攻擊事件，迄今已造成至少三二一人死亡、五○○人受傷，罹難者包括四十五名兒童。伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（IS）旗下宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）廿三日宣稱，伊斯蘭國犯下斯里蘭卡連環爆炸案。斯國警方已逮捕至少四十名犯罪嫌疑人；知情官員告訴法新社，兇嫌包括當地穆斯林激進組織「國家一神教團」（NTJ）的兩名主要成員，他們在香格里拉飯店排隊吃早餐時引爆炸彈。

斯里蘭卡國防部長威吉沃達奈（Ruwan Wijewardane）廿三日向國會表示，初步調查結果顯示，復活節連環爆炸案與上月造成五十人死亡的紐西蘭基督城清真寺槍擊血案有關，兇嫌旨在報復前述案件中屠殺穆斯林的行為；威吉沃達奈也坦承，案發前曾接獲情資，指稱印度大使館可能遇襲。紐西蘭當局廿三日回應，「尚未發現」任何情資顯示斯里蘭卡爆炸案與基督城血案有關聯。美國聯邦調查局（FBI）已加入爆炸案調查。

疑政爭阻礙恐攻情資通報

警方透露，有一對出身首都可倫坡富裕商家的穆斯林兄弟，執行對兩家飯店的自殺炸彈攻擊。據稱這對年近卅歲的兄弟是可倫坡一位香料商人的兒子，他們和其他自殺炸彈客攻擊三座教堂和三家飯店，對第四家飯店的攻擊則未成功。

斯國衛生部長塞納拉特尼證實，外國情報機構四日已告知斯里蘭卡官員，可能會有針對基督教教堂及觀光景點的自殺攻擊。雖然目前仍不清楚預警情資為何未受到重視，但斯國總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）去年試圖革除總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），代之以自己的人馬，導致斯國爆發憲政危機。在最高法院介入下，威克瑞米辛赫去年十二月復職，但政府存在嚴重分歧。外界質疑，這場政治鬥爭可能就是讓這場災難性安全失誤的原因。

斯里蘭卡政府大樓廿三日降半旗，全國民眾上午同為受害者默哀三分鐘。聯合國兒童基金會（UNICEF）廿三日證實，罹難者至少包括四十五名兒童。官方統計顯示，至少四名美國人（包括一名兒童）、八名英國人、十名印度人不幸罹難。

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