川普痛批報告︰18名川黑民主黨人撰寫

2019-04-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦特別檢察官穆勒在「通俄門」調查報告沒有起訴美國總統川普，但川普仍對公布的刪節版報告中，有關俄羅斯干預大選部分對他的不利證詞耿耿於懷，十九日發推文痛批這是份「瘋狂穆勒報告」，由「十八名憤怒的川黑民主黨人所撰寫」，內容是「捏造且完全不實」。

遭特檢調查 川普曾說「我完蛋了」

川普十八日在報告公布後於推特上發圖，該圖仿效即將進入大結局的ＨＢＯ夯劇「冰與火之歌：權力遊戲」廣告，換成他的背影，並印有斗大的「遊戲結束」（Game Over）的字樣，同時還附有一小段文字，寫道：「致川黑與激進左派民主黨人：沒有串謀，沒有妨害（司法）」。

但推文一出，酸民仍持續砲轟川普，像是虧他要拖多久才會因為ＨＢＯ抗議侵權而撤圖，還有人幫川普改圖，把川普圖中的「遊戲結束」等嗆人字句，改成「我的天啊，這太恐怖了，我完蛋了」－－這段話，正是十八日公布的通俄門調查報告中披露、川普當年獲悉前聯邦調查局長成為通俄門調查特別檢察官時的反應。

根據收錄於通俄門調查報告中的助理司法部長韓特的筆記，川普在二○一七年五月十七日從時任司法部長的塞森斯口中得知，副司法部長羅森史坦已指派穆勒為通俄門案特別檢察官時，嚇到癱坐在白宮橢圓形辦公室的椅子上，大呼「我的天啊，這太恐怖了，我的總統任期玩完了，我完蛋了」，然後遷怒因曾與俄國官員接觸而退出通俄門調查的塞森斯「你怎能讓這種事發生，傑夫（塞森斯名）？你應該保護我的啊。」

該筆記還披露，川普接著抱怨被特別檢察官盯上就完了…「大家都說，你只要被這些特別檢察官盯上，你的總統任期就完了，調查會耗上好幾年，你啥也做不了，這是我遇過最糟的事」。

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