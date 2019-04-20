前白宮法律顧問不從命 反救了川普

2019-04-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕「通俄門」調查報告指無法判定總統川普有妨礙司法犯罪之實，關鍵原因之一就是前白宮法律顧問麥甘（Donald F. McGahn II），他常頂撞川普，寧可辭職也不願執行命令，但也因此「救了川普」。部分白宮官員及觀察家稱讚，麥甘是保護總統的「無名英雄」。

「通俄門」特別檢察官穆勒曾對麥甘進行約三十小時訊問。調查指出，二○一七年六月十七日，川普曾打電話給麥甘，下令他致電司法部副部長羅森史坦，要求他開除穆勒，但麥甘掛掉電話未從命，先是致電他的個人律師，接著開車前往白宮，準備打包遞交辭呈。

當時，麥甘曾告訴時任白宮幕僚長蒲博思，川普要他做瘋狂之舉。報告指稱，麥甘害怕川普此舉類似當年的「星期六之夜大屠殺」。一九七三年十月二十日星期六，美國前總統尼克森曾下令開除「水門案」特別檢察官柯克斯等人，試圖阻撓司法調查，遭各界嚴厲譴責。

另外，麥甘也與蒲博思屢次抗拒川普，不讓他迫使時任司法部長塞森斯下台，以另立人選監管穆勒。他還建議川普不應直接與司法部聯繫，以免有干預執法之嫌或事實，並且提醒川普兩人對話不受「律師—委託人保密特權」保護，這些方式使川普不逾越司法紅線。

報告顯示，麥甘有寫筆記及備忘錄之習慣，川普曾對此表示質疑。麥甘回應說，做筆記是因為「他是真正的律師」，留紀錄並非壞事。對此，穆勒總結，麥甘是「沒有說謊動機的可信證人」，麥甘等人有效中止川普試圖影響調查的努力。

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