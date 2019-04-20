通俄門調查報告 暗指川普妨礙司法

2019-04-20

〔編譯張沛元、魏國金／綜合報導〕美國司法部長巴爾十八日向國會遞交刪節版的通俄門調查報告，帶領調查的司法部特別檢察官穆勒在報告中指出，沒有足夠證據證明美國總統川普的競選陣營與俄羅斯串謀影響二○一六年的美國總統大選；此外，報告中還詳細臚列川普企圖妨礙司法的「十大情節」，但穆勒認為，判斷川普是否違法的權責並不在己，而應由國會定奪。國會民主黨人誓言繼續調查川普，並於十九日發出傳票，要求取得完整版的穆勒調查報告。

國會民主黨發出傳票 繼續調查

報告指出，「在徹底調查後，若我們有信心總統確實沒有妨礙司法，我們會作出如此陳述。然而，我們無法達成該判定。在所取得有關總統行為及其意圖的證據，使我們難以斬釘截鐵確認沒有犯罪行為發生」，然而，「我們認同對現任總統提出聯邦犯罪控告，將對總統的治理能力加諸重擔。我們決定不採行恐導致總統犯罪判決的進路」，「我們認定國會有禁止總統濫權的權力，以保護司法誠信」。

穆勒的通俄門調查原本是針對川普競選陣營是否與俄羅斯政府串謀藉此在總統大選中勝出，但稍後調查方向已擴大到川普是否企圖妨礙司法。在通俄方面，穆勒指出，他發現川普競選陣營與俄羅斯政府間有許多聯繫，以及川普競選團隊可望從俄羅斯讓投票偏向川普之舉上獲利，但沒有足夠證據證明川普陣營涉及與俄羅斯串謀影響總統大選結果。至於妨礙司法，儘管穆勒詳述十大情節，但稱川普努力影響通俄門調查之舉大多未能成功（亦即犯行未遂）。

穆勒此舉形同把判定川普是否犯罪的燙手山芋丟給國會，眾議院民主黨議長裴洛西十八日致函眾院黨籍議員，矢言「國會不會沉默」。民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒十九日發出傳票，要求取得完整版調查報告，並要求穆勒於下月廿三日赴眾院司法委員會作證；但他也說，現在談彈劾還言之過早。若司法部拒絕遵守傳票要求，將交由最高法院仲裁。但值此距離美國二○二○年總統大選僅剩下十八個月之際，民主、共和兩黨國會領袖都避談彈劾川普；民調也顯示，美國選民對經濟的關切更甚於通俄門調查。

四四八頁的刪節版報告中有部分內容被隱藏以保護敏感資訊，但仍清楚描繪川普如何阻撓穆勒的調查；川普企圖妨礙司法的十大情節中，部分早已眾所周知，如川普強烈暗示前聯邦調查局長柯米放前國家安全顧問弗林一馬與遭拒後開除柯米、華盛郵報披露川普企圖誤導長子小唐納．川普於競選期間與一名俄羅斯律師在紐約川普大樓會面一事，以及涉嫌對包括弗林、前全國競選主席曼納福特與前私人律師柯恩等被告的對外發言下指導棋。

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