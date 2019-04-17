2019普立茲獎「權力面前說出真相」

2019-04-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕象徵美國新聞界最高榮譽的普立茲獎，十五日揭曉二○一九年得獎名單，《南佛羅里達太陽哨兵報》追蹤佛羅里達州道格拉斯中學去年二月的校園屠殺血案，報導學校與執法官員在槍枝濫射事件發生前後諸多不當處理方式，榮獲「公共服務獎」肯定。獨家揭發美國總統川普財務醜聞的《紐約時報》和《華爾街日報》，分別獲頒「解釋性報導獎」和「國內報導獎」。報導葉門戰爭的《美聯社》、報導緬甸若開邦羅興亞人道危機的《路透》，則獲頒「國際報導獎」。

普立茲獎遺產管理人甘尼迪（Dana Canedy）讚許今年的得獎作品「體現對崇高職業原則的堅定決心」，在難以言喻的悲痛下仍毫不懈怠地報導，敢於在權力面前說出真相。馬里蘭州《首都報》去年六月遭一名持槍男子闖入，擊斃四名記者及一名銷售員，案發當時受困報社內的記者，邊躲子彈邊發新聞，獲頒本屆「特殊貢獻獎」。《匹茲堡郵報》因去年十月報導匹茲堡猶太教堂十一死槍擊案，獲頒「突發新聞獎」。

紐時揭穿川普聲稱財富都是白手起家累積而成的說法，並揭露充斥逃稅手段的企業帝國。華爾街日報查出川普在二○一六年競選總統期間，曾向兩名聲稱與他有染的女性支付封口費。紐時指出，在川普對言論自由的尖銳攻擊背景下，普立茲獎授予揭發川普欺詐行為的新聞機構，係肯定記者的堅持不懈。

報導緬甸軍暴行 兩記者被關至今

路透本屆也因拍攝移民從中美洲跋涉至美國獲頒「突發新聞攝影獎」。該報總編輯艾德勒（Stephen J.Adler）表示，更期盼公眾關注中美洲移民與羅興亞人。路透記者瓦隆和喬索歐，因報導緬甸政府軍血腥鎮壓若開邦羅興亞穆斯林，遭仰光當局誘捕關押至今。

非營利組織「ProPublica」的德瑞爾（Hannah Dreier）撰寫系列報導，敘述紐約長島的薩爾瓦多移民在當局掃蕩「MS-13」黑幫組織時陷入困境，獲頒「特稿寫作獎」。其他獎項方面，「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林成為首位獲頒「特殊貢獻獎」的女性；戲劇獎授予德魯瑞的《美景鎮》；小說獎授予鮑爾斯的《樹語》。

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