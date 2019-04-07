革命衛隊列恐怖組織？ 伊朗嗆美報復

2019-04-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》五日引述三名政府官員指出，總統川普繼去年五月宣布退出「伊朗核協議」，並恢復對伊朗制裁後，有意進一步將「伊朗伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）列為外國恐怖組織，以擴大施壓德黑蘭當局，國務院最快在八日公告。這將是美國首次指稱外國軍隊為恐怖組織，但反對者指此舉恐增加美軍在當地的風險。伊朗一名資深議員則揚言報復，不排除也將美軍列為恐怖份子。

美軍、中情局態度保留

官員透露，川普強烈支持將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織；白宮國家安全顧問波頓、國務卿龐皮歐等官員，也都大表認同。然而，美國軍方與中央情報局都持保留態度，警告此舉不僅無助打擊伊朗經濟，更可能導致對方強烈反彈。

雖然白宮五日晚間還在討論執行機制等問題，但負責指揮中東區域的中央司令部，已計畫近日向美軍發出警報，以防IRGC或其支持的伊朗什葉派武裝份子發起報復行動。伊朗國會「國家安全與外交政策委員會」主席法拉哈比謝赫六日揚言，將把美軍放入與「伊斯蘭國」（IS）並列的黑名單進行反制。

中情局資料顯示，IRGC擁有十萬名部隊，負責推動彈道飛彈計畫、參與核武研發，並對付境內異議份子。它的經濟實力龐大，監管的企業可能控制伊朗兩成經濟，包括能源等重要部門。IRGC分支、海外特種部隊「聖城軍」（Quds Force）則負責安排武器交付，以及為敘利亞、伊拉克等中東地區的親伊朗民兵提供建議。「聖城軍」○七年就曾被美國財政部指稱「支持恐怖主義」。

美方若正式指IRGC為外國恐怖組織，企業和個人將不得向IRGC旗下公司或官員，提供任何類型的支援和資源。同時，IRGC的外國代表或其控制的公司，也將被禁止進入美國或在美國境內停留。

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