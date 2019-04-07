泰大選還沒結果 政治新星遭起訴

2019-04-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕泰國上月二十四日舉行二○一四年軍事政變以來首場國會選舉，最終計票結果恐到下月九日才能出爐，親軍方的「公民力量黨」與反軍方的七黨「民主陣線」聯盟，目前皆自稱有組閣權。但繼反軍方第一大黨「為泰黨」支持的前總理塔克辛過去所獲王室勳章上月底遭泰王全數追回，反軍方第二大勢力「未來前進黨」黨魁他納通六日更遭警方以煽動叛亂罪起訴。

他納通現年四十歲，堪稱泰國高富帥最新代表，群眾魅力十足。他去年三月創立的「未來前進黨」，在大選備受年輕族群支持，為「民主陣線」一員，他本人更是總理候選人大熱門。軍政府六日引用「刑法典」三法條起訴這位政壇新星，指控他涉嫌教唆違憲、協助犯罪及十人以上暴力集會。警方指出，他納通家族打造的汽車零件製造王國「高峰集團」（Thai Summit Group）於一五年六月二十四日，對抗議一四年軍事政變的一名學生示威領袖「提供協助」，違反軍政府不准五人以上政治集會的禁令。

根據泰國選舉法規，遭刑事定罪者，選舉資格無效。全案將由軍事法庭審判，罪名若成立，他納通恐面臨最高九年有期徒刑；他須在下月十五日以前，對警方提交書面證詞。先前，他納通和「未來前進黨」其他高層，去年七月因在臉書批評軍政府而遭到指控，泰國檢方二十六日將決定是否依違反「網路犯罪法」送辦，定罪可判五年監禁。

他納通六日離開警局時，對記者堅稱清白，譴責全案背後有政治動機，因起訴時機相當可疑，「為何在選舉一週以後提出？」他的律師也抗議，指平民不該接受軍事法庭審判。警局外許多支持者身穿代表「未來前進黨」的橘色衣物，獻花舉牌呼籲「救救他納通」。

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