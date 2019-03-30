衣航空難 初判防失速系統肇禍

2019-03-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報廿九日報導，美國飛安調查官根據取自俗稱黑盒子的飛行紀錄器資料數據指稱，十日造成一五七人罹難的「衣索比亞航空」波音737 MAX型客機空難，初步判斷肇事原因為機上的新型防失速「機動特性增強系統」（MCAS）自動啟動。調查官並透露，報告最快可望於下週出爐。

去年十月廿九日印尼廉航「獅子航空」同型客機釀成一八九人喪生的空難初步調查報告指出，由於感應器讀數不正確，致MCAS反覆使機頭朝下，飛行員卻無法接管操作，客機才失控墜入爪哇海。前述衣航「302航班」，則從衣國首都阿迪斯阿貝巴起飛後不久就墜毀。

廿八日在美國聯邦航空總署（FAA）進行的一場高層簡報中，調查官達成強烈共識，即兩架失事班機上的MCAS都失靈，才造成737 MAX型在不到五個月內連摔兩架。

波音：將修補軟體

波音廿七日表示，將修補MCAS的軟體，改善該系統越權接管飛機和一再自動壓低機頭的問題，使駕駛員更能主導飛機操控。不過，全球的737 MAX型將繼續停飛，直到FAA及其他飛安調查官認證其系統軟體修補和機組員完成軟體修補後的訓練，整個過程可能需幾個月、在幾個國家進行。

另一方面，衣航空難罹難者、盧安達籍聯合國職員穆索尼的家屬，在波音總部芝加哥的聯邦法院提告，指控該公司737 MAX的設計有缺陷，乃這起空難後的首起訴訟案。此前獅航空難後，約卅名罹難者家屬也在美國對波音提告，預料未來會有更多空難死者家屬提出訴訟。

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