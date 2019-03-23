數位戰爭 小國收編駭客戰隊

2019-03-23

任務見不得光 僱間諜正好

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在數位科技顛覆生活的時代，「數位戰爭」也在悄悄發生。《紐約時報》費時數月調查後指出，隨著私人間諜公司的蓬勃發展，以往專屬於美國、俄羅斯等大國的數位監控技術，已成為不受規則限制、價值一二○億美元且持續擴大的經濟產業，如今就連小國也能花錢請間諜「辦事」，包括向恐怖組織、販毒集團發動駭客攻擊，甚至是執行滲透影響力、對付異議人士等見不得光的任務。

紐時指出，中東是私人間諜行動的發源地，以色列的NSO Group、Psy Group和「黑立方」（Black Cube），以及阿拉伯聯合大公國的「暗物質」（DarkMatter）等間諜情報公司，大手筆延攬世界各地的頂尖情資人才，以建立堪稱「網路僱傭兵」的駭客戰隊。專家指出，這讓小國也能以極低的預算，建立「進攻能力」。

以NSO Group為例，該公司曾為六大洲數十國提供服務，收益數億美元，包括協助墨西哥獵捕頭號毒梟古茲曼，以及為沙烏地阿拉伯王室追蹤異議人士等。沙國王室去年十月疑似出手殺害記者哈紹吉，即是得力於「宿敵」國家以色列的NSO Group提供情報。但事實上，該公司的創建目的是為手機業者遠端維護設備提供服務。

NSO Group在二○一一年研發出名為「飛馬」（Pegasus）的移動式監控工具，可對通訊系統的終端、即手機發動入侵，不著痕跡地從中蒐集先前無法取得的數據，包括來電、文件、電子郵件、通訊錄、地點，以及透過臉書、WhatsApp、Skype等應用程式傳送的數據。據了解，墨西哥政府即支付七千七百萬美元，利用這套工具進行廣泛監控，對象涵蓋記者、異議人士及國際調查專家等。

私人間諜行動 發源於中東

NSO的成功之道引發仿效，例如阿聯的「暗物質」即起源於美國安全防護公司CyberPoint。該公司最初在美國政府授權下，幫助阿聯抵禦駭客攻擊，但阿聯卻一再提出逾越授權及法律的要求，如破解加密代碼、入侵美國網站。一五年，阿聯乾脆成立「暗物質」公司，並吸收曾在美國國家安全局（NSA）負責網路攻擊行動的官員等CyberPoint員工。

如今，「暗物質」顯然已是阿聯的一支國家武裝部隊，曾多次與阿聯情報單位合作執行任務，包括監視異議人士；對土耳其、卡達、伊朗等國政府單位發動駭客行動；入侵Gmail等電子郵件服務商。紐時警告，足以發動「數位戰爭」的工具易得，且技術不斷推陳出新，還有源源不絕的人才加入，美國當前法律顯然已過時、模糊且效力不足。

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