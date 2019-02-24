史上首宗官逼民反 中國教科書刪光光

2019-02-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國網友近日披露，《史記》中描寫中國史上第一次官逼民反的起義行動「陳涉世家」，詩人杜甫撰寫、反映封建統治者暴虐無道的「石壕吏」，以及《孟子》中強調社會正義的「得道多助、失道寡助」等古文，皆從中學的教科書中剔除。自由亞洲電台（ＲＦＡ）推測，鑑於當前中國的政治形勢，中國當局恐憂人民仿效，所以刪除相關文章。

史家司馬遷巨著《史記》中的「陳涉世家」，描述秦朝末年農民陳勝、吳廣不堪暴政，揭竿起義的抗暴故事，儘管該行動失敗告終，卻加速秦朝的覆滅。該文的經典名句包括「苟富貴，無相忘」、「燕雀安知鴻鵠之志」、「王侯將相，寧有種乎」等。

ＲＦＡ報導，騰訊歷史主編諶旭彬近日撰文指出，在網友反映最新版初中語文教科書已刪除「陳涉世家」後，他翻查了最新版初中語文教材七年級上至九年級下共六冊教科書，確定找不到「陳涉世家」課文。大紀元指出，該文最早於一九六○年編入中國初中語文教科書，除文革期間曾被拿下外，長達六十年皆為必讀教材，許多人對文中名句倒背如流。

中國網友雲煙若紗感嘆寫道，「以後的學生還知道『王侯將相，寧有種乎』嗎？百味雜陳」。另一網友質疑，「對於其中的句子有什麼好害怕嗎？下一步起義之類的歷史是不是都要刪光？」蒙古族前政治老師新娜說，刪文顯示中國當局沒有自信，也說明中共深知「社會底層的矛盾比較激烈，所以怕造反」。

大紀元指出，當前中共面臨前所未有的內憂外患，「陳涉世家」中「壯士不死即已，死即舉大名耳，王侯將相，寧有種乎」等號召抗暴的文字，顯然讓中共驚恐萬分，害怕有人站出來一呼百應。

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