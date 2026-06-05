日菲啟動海域劃界談判 專家：旨在強化第一島鏈對中防禦

專家指出，日本和菲律賓的海域劃界談判，是這兩個美國盟友高度精算的地緣政治努力之一，可能會強化「第一島鏈」，並限制北京在對台灣潛在衝突中，至關重要的關鍵海域海軍准入權。（路透檔案照）

中國強烈反對日本與菲律賓的海域邊界談判，反映出北京對西太平洋權力平衡轉移的日益警惕。專家警告，這場談判作為這兩個美國盟友高度精算的地緣政治努力之一，可能會強化「第一島鏈」，並限制北京在對台灣潛在衝突中，至關重要的關鍵海域海軍准入權。

香港「南華早報」4日報導，自日菲兩國上週宣布將啟動正式談判，以劃定兩國專屬經濟海域（EEZ）與大陸棚的邊界以來，緊張局勢進一步加劇，因為該劃定海域與台灣以東海域存在顯著重疊。

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根據國際法，沿海國家擁有從其海岸起算最多200海里（約230英里）的專屬經濟海域權利，其中包括對自然資源的唯一管轄權，以及對人工設施的全面控制權。然而，外國軍隊在這些水域內進行軍事活動的合法性，至今仍存在激烈爭議。

中國官方資助的智庫「南海研究院」區域國別研究所所長丁鐸表示，北京會將這場劃界談判的啟動，視為對其中方在台灣議題上立場的挑戰。

至關重要的一點是，延伸至第三方主張主權水域的雙邊協議，對被排除在外的主權主張者不具備法律效力。丁鐸指出：「無論兩岸關係如何，台灣的專屬經濟海域和大陸礁層權益都不容忽視。」

這項談判的宣布，正值兩岸關係處於近幾十年來的最低點之一。北京方面聲稱，這場海域劃界談判「完全非法且無效」，並主張自身在該區域的經濟權益，強調東京與馬尼拉之間任何涵蓋相關水域的海域邊界談判，都必須將北京納入。

台北方面則駁斥北京的主張，並表示已要求東京與馬尼拉澄清該海域劃界的具體內容。目前雙方皆未透露談判的具體地理範圍細節。

觀察家指出，這場談判的地緣政治利害關係，遠高於其法律層面，外界揣測台灣東部外海在爆發衝突時可能成為關鍵戰場。

要求匿名的中國官員與專家表示：「對北京而言，台灣仍是一條絕對紅線，無論在任何情況下，美國、日本或菲律賓都絕不能跨越。如果這兩國成功劃定該水域，台灣以東的區域就可能落入日本與菲律賓的管轄之下。從法律上講，他們屆時將可自由進行巡邏、執法行動，甚至是軍事活動。這直接挑戰中國的統一雄心。」

丁鐸警告，東京與馬尼拉可能會試圖限制中國在第一島鏈內的行動空間。這條島弧被華府及其盟友視為圍堵戰略的一部分，旨在包圍並限制北京進入西太平洋。

值得注意的是，外國軍隊在專屬經濟海域內自由行動的權利，在不同的戰略陣營之間存在高度爭議。美國及日本、菲律賓和北大西洋公約組織（NATO）成員國等盟友主張，外國軍隊享有在任何專屬經濟海域內進行偵察、巡邏與軍事演習的完整權利，無需徵得允許。而包括中國、印度、俄羅斯與巴西在內的新興大國則認為，未經邀請的外國軍事行動會危害其國家安全，並違反「和平目的」的原則。

廈門大學教授傅崐成指出，透過推動劃界談判，東京當局可能也試圖鞏固其對琉球群島（包含沖繩在內的日本西南部群島）的主權主張。八重山群島位於沖繩的最南端，是日本最西南方的群島，其著名的島嶼包括與那國島和石垣島，皆設有日本自衛隊據點。其中，與那國島距離台灣僅111公里，使得它距離台北比距離東京還要近。

丁鐸則預期，在北京為回應日菲談判而首次在台灣以東海域進行海警巡邏後，中方將會在該海域維持常態化存在。自2024年以來，北京已在台灣控制的金門附近維持常態化的海警執法巡邏。

丁鐸指出，這與東海的情況類似，即在日本於2012年將其稱為尖閣諸島的釣魚台列嶼國有化後，北京便開始在該處進行常態化巡邏，「如今，在台灣以東這裡，也出現了一個機會。」

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