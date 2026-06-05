普廷稱願以美俄「安克拉治會談」為基礎停戰 但仍要求烏克蘭讓步

俄羅斯總統普廷聲稱，他準備好透過外交途徑結束烏克蘭戰爭，並履行他聲稱已與美國總統川普達成協議的妥協方案。（美聯社）

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）4日表示，若有必要，俄羅斯將在戰場上擊敗烏克蘭，但他準備好透過外交途徑結束這場戰爭，並履行他聲稱已與美國總統川普（Donald Trump）達成協議的妥協方案。

路透報導，普廷在俄羅斯年度經濟論壇場邊向外國媒體發表談話時，並未展現改變立場的跡象；他依然堅持，為了結束戰爭，烏克蘭必須放棄目前俄羅斯尚未控制的烏東頓巴斯（Donbas）剩餘地區。

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普廷表示，俄軍的攻勢每天都在持續進行，目前俄國已完全控制盧甘斯克人民共和國（Luhansk People’s Republic），也已將頓內茨克人民共和國（Donetsk People’s Republic）超過85％的領土納入控制之下。

他指出：「我們當然準備好且願意透過和平手段，與烏克蘭達成協議。具體來說，就是基於我們在安克拉治（Anchorage）與川普總統會面時所討論的基礎。俄羅斯同意我們在安克拉治討論的那些妥協方案。烏克蘭方面也必須同意這些妥協。如此一來，衝突很快就會自然結束。」

普廷還說，俄羅斯尚未在實際作戰條件下對烏克蘭使用其「榛樹」（Oreshnik）極音速飛彈，只是為了觀察結果進行試射，以便為未來全面使用這種飛彈，包括打擊城市目標而做出決定。

俄羅斯於2024年首次對烏克蘭發射榛樹飛彈，這是一款可搭載核彈頭的飛彈，射程超過5000公里。普廷此前曾聲稱，該款飛彈無法被攔截，但西方專家對此說法存疑。

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