為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    普廷稱願以美俄「安克拉治會談」為基礎停戰 但仍要求烏克蘭讓步

    2026/06/05 05:49 國際新聞中心／綜合報導
    俄羅斯總統普廷聲稱，他準備好透過外交途徑結束烏克蘭戰爭，並履行他聲稱已與美國總統川普達成協議的妥協方案。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷聲稱，他準備好透過外交途徑結束烏克蘭戰爭，並履行他聲稱已與美國總統川普達成協議的妥協方案。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）4日表示，若有必要，俄羅斯將在戰場上擊敗烏克蘭，但他準備好透過外交途徑結束這場戰爭，並履行他聲稱已與美國總統川普（Donald Trump）達成協議的妥協方案。

    路透報導，普廷在俄羅斯年度經濟論壇場邊向外國媒體發表談話時，並未展現改變立場的跡象；他依然堅持，為了結束戰爭，烏克蘭必須放棄目前俄羅斯尚未控制的烏東頓巴斯（Donbas）剩餘地區。

    普廷表示，俄軍的攻勢每天都在持續進行，目前俄國已完全控制盧甘斯克人民共和國（Luhansk People’s Republic），也已將頓內茨克人民共和國（Donetsk People’s Republic）超過85％的領土納入控制之下。

    他指出：「我們當然準備好且願意透過和平手段，與烏克蘭達成協議。具體來說，就是基於我們在安克拉治（Anchorage）與川普總統會面時所討論的基礎。俄羅斯同意我們在安克拉治討論的那些妥協方案。烏克蘭方面也必須同意這些妥協。如此一來，衝突很快就會自然結束。」

    普廷還說，俄羅斯尚未在實際作戰條件下對烏克蘭使用其「榛樹」（Oreshnik）極音速飛彈，只是為了觀察結果進行試射，以便為未來全面使用這種飛彈，包括打擊城市目標而做出決定。

    俄羅斯於2024年首次對烏克蘭發射榛樹飛彈，這是一款可搭載核彈頭的飛彈，射程超過5000公里。普廷此前曾聲稱，該款飛彈無法被攔截，但西方專家對此說法存疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播