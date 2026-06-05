再施壓共產黨！美國制裁古巴總統 川普喊話：希望良好治理

美國財政部網站顯示，美國4日對古巴總統狄亞士-卡奈在內，共5名個人、5個實體祭出制裁。（法新社資料照）

美國財政部網站顯示，美國4日對古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）及部分相關人員和實體祭出制裁。

路透報導，這次制裁對象還包括另外4名個人和5個實體，狄亞士-卡奈的妻子裴拉沙（Lis Cuesta Peraza）、2名卡斯楚（Castro）家族成員，以及古巴革命武裝力量部（Ministry of the Revolutionary Armed Forces）都赫然入列。

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現年66歲的狄亞士-卡奈在2018年接替勞爾．卡斯楚（Raul Castro）成為古巴總統；勞爾．卡斯楚則是前古巴領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的胞弟。

4日對狄亞士-卡奈採取行動，是華府擴大施壓古巴共產黨領導階層的最新措施。上述制裁公布之際，美國總統川普告訴記者，美國希望古巴「成為一個治理良好的國家」。

古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）4日在社群媒體發文，抨擊制裁「卑劣」，並形容這是美國干涉主義的最新例證。羅德里格斯說：「美國每一項意圖在兩國之間製造衝突情境的行動，都注定失敗。」

美國政府上個月才對11名古巴官員實施制裁，其中包括該國通訊部長、數名軍方領導人以及主要情報機構；美國也指控勞爾．卡斯楚涉及謀殺罪，因他涉嫌參與1996年古巴流亡者團體駕駛的飛機遭古巴戰機擊落事件。

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