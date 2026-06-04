防台海衝突圍堵中國？日菲正把巴士海峽推向第一線

日本首相高市早苗（右）與菲律賓總統小馬可仕（左）5月28日會晤。（歐新社）

當美國川普政府近期對台灣議題轉趨低調之際，日本與菲律賓正加速深化防務合作，而位於台灣與菲律賓之間的巴士海峽，也逐漸成為各方關注的新焦點。根據《彭博》（Bloomberg）報導，日菲近期持續深化防務合作並提高相關表態，北京則已對部分動作表達不滿。

報導中指出，川普在上月北京會晤中支持雙邊關係維持「戰略穩定」的表述，國防部長赫格塞斯也在新加坡「香格里拉對話」避談台灣，在此背景下，日本與菲律賓持續推進雙邊防務合作。價值約140億美元的對台軍售案目前仍在審查程序中。國務卿魯比歐日前在眾議院聽證會上對此說明，該軍售案並非遭到扣留，而是正處於行政審查階段。

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《彭博》分析，在美方對台議題採取較低調作法之際，東京與馬尼拉正持續擴大防務合作空間。

日菲深化合作 北京強烈反彈

據《彭博》報導，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）先前接連警告，兩國地緣鄰近，一旦台海衝突爆發恐難置身事外。兩國上週宣布啟動涉及台灣東方海域的海上邊界談判，此舉隨即引來中方強烈抗議，並派遣海警船前往台灣東部海域巡邏。

日本與菲律賓防衛部門對此指出，相關對話旨在維護以規則為基礎的海上秩序，並防範特定國家的單邊擴張。

《彭博》指出，面對川普「美國優先」政策可能導致美軍在東亞存在感下降的疑慮，日本與菲律賓等美國盟友近年正積極強化自主防衛能力，以降低美方政策變化帶來的衝擊。

菲律賓海軍退役少將翁恩（Rommel Ong）表示，台菲之間的巴士海峽具備極高戰略價值，日菲啟動海上邊界談判將能為兩國聯合巡邏提供結構性框架。翁恩認為，此舉也將牽動中國對巴士海峽的控制企圖。

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