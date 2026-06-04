美伊再互轟！川普：談判順利 週末可能達成協議

美國總統川普3日表示，與伊朗的談判進展非常順利，可望於本週末取得成果。（歐新社）

美國總統川普3日表示，與伊朗的談判進展「非常順利」，可望於本週末取得成果。值此華府致力與德黑蘭達成和平協議之際，美伊互控違反日益脆弱的停火協議、先後發起空襲。

綜合媒體報導，川普3日在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我聽說談判本身其實進行得非常順利。」他還說：「可能在週末達成（潛在協議）。」

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川普還指出，他希望將黎巴嫩衝突的談判，與美國、伊朗之間的戰爭談判分開處理。他告訴記者：「我希望把它們分開，我希望是不同的事情，因為它們確實是兩碼子事。」

以色列正持續對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）展開軍事行動，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）3日警告，以軍對黎巴嫩首都貝魯特的任何攻擊，都將導致中東戰爭全面重啟。

此外，阿拉奇告訴黎巴嫩馬雅丁電視台（Al Mayadeen TV），儘管伊朗、美國之間的溝通管道暢通，但在推動結束中東戰爭的談判方面，「沒有任何實質進展」。

科威特國際機場3日稍早遭伊朗發射飛彈與無人機攻擊，造成1名印度人死亡與63人受傷，此為美以停火以來的首場致命攻擊；巴林軍方也譴責伊朗發動攻擊，其防空部隊同天攔截了3枚飛彈與多架無人機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱對事件負責，目的是報復美國早前的攻擊。

與此同時，美軍3日則針對伊朗葛希姆島（Qeshm Island）展開轟炸，摧毀島上通訊塔。科威特已向伊朗提出強烈抗議，並宣布驅逐2名伊朗外交官；伊朗則表示其攻擊對象是科威特美軍基地與巴林的美軍第五艦隊總部。

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