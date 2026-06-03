否認與川普失和 納坦雅胡：與以色列最偉大朋友只有「戰術分歧」

以色列總理納坦雅胡（左）3日接受專訪，否認與美國總統川普關係出現裂痕。（法新社）

以色列總理納坦雅胡3日接受美國財經媒體CNBC獨家專訪時，首度正面回應他與美國總統川普關係生變的傳聞。他坦言，雙方有時存在「戰術上的分歧」，但在阻止伊朗取得核武、維護以色列安全等核心戰略目標上立場完全一致，他還盛讚川普是「以色列最偉大的朋友」。

納坦雅胡說，大約每兩天與川普通話一次，始終保持密切溝通，「就像最好的家庭一樣，有時會出現戰術上的不同意見，但我們在主要問題上始終一致」，「我們都認為伊朗不能擁有核武器，也不能以核武威脅以色列」。美以雙方總能找到共同立場，「早上可能有分歧，下午就能達成共識」。

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談及伊朗，納坦雅胡認為，伊朗政權已受到嚴重削弱，未來出現政權更替的可能性相當高，「就像當年無人預料到柏林圍牆倒塌，但它們最後還是發生了」，「我們必須協助伊朗人民推翻這個政權，這個立場從未改變。」

當被問及以色列與伊朗之間是否已進入停火狀態時，納坦雅胡說，目前更像是一場持續進行中的「戰術博弈」。川普已明確指出，若情勢需要，美國將重新展開全面軍事行動，而以色列與美軍都已做好準備，「我相信伊朗知道自己正在玩火」。

專訪中，納坦雅胡再次高度肯定川普對以色列的支持，稱他是「以色列有史以來最偉大的朋友」，列舉川普執政期間的支持以色列政策，像是2017年正式承認耶路撒冷為以色列首都、2019年承認以色列對戈蘭高地的主權主張，以及2020年促成亞伯拉罕協議，推動以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥及蘇丹建交，

納坦雅胡同時點名法國總統馬克宏等歐洲政治人物，指責他們為迎合國內激進伊斯蘭勢力而批評以色列，不敢挺身對抗伊朗「野蠻人」。他說，以色列不僅是在捍衛自身安全，也是在保護美國與歐洲免受伊朗及其代理勢力威脅。

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