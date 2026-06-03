83歲拜登失常！突闖老婆新書會狂問這題 脫序演出超尷尬

美國前總統拜登（Joe Biden）。（美聯社）

83歲的美國前總統拜登（Joe Biden）2日突然現身妻子吉兒（Jill Biden）的新書發表會，並當場搶走台上焦點，莫名追問這位前第一夫人「在世界上最愛的是誰」，引發全場一陣尷尬，隨後幕後工作人員才趕緊切斷其發言。

根據《紐約郵報》報導，前第一夫人吉兒在紐約曼哈頓上東區的92街Y文化中心舉行簽書會。事件發生時，主持人琥碧·戈柏（Whoopi Goldberg）正巧在讀一則來自觀眾、感謝拜登過去對國家貢獻的留言，75歲的吉兒隨即起立，帶領全場為丈夫鼓掌致敬，而這場看似不在計畫內的前總統脫序演說，也就此展開。

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報導指出，拜登突然離開觀眾席，緩步走到舞台邊緣。接著在沒有麥克風的情況下突然發言：「我有一個問題。」當下吉兒馬上回應：「喬有問題？難道你不能等一下再問嗎？」但拜登不理會，接著問：「你在這個世界上最愛的人是誰？」沒想到吉兒卻答出主持人的名字：「琥碧。」引來全場哄堂大笑。

當琥碧·戈柏試圖接話時，可見拜登仍舊直挺挺地站在原地、面無表情地盯著妻子，似乎對這個答案感到很不滿意。吉兒只能妥協表示：「我最愛你了，喬。這樣行了嗎？」她還無奈地問現場：「這是他想要的答案嗎？」

而拜登則是輕聲嘀咕：「這真令人不知所措，不是嗎？」吉兒則連忙打圓場表示：「不知所措？好吧，這就是讓他保持警惕的方法，他永遠無法100%確定，我總是讓他猜不透，不是嗎？」此時，拜登低下頭，並在胸前劃了個十字。

為了化解尷尬並為活動收尾，戈柏連忙呼籲觀眾支持吉兒的新書，現場也響起散場音樂，但拜登卻依然站在原地，手指台下。「我的書……」在工作人員從後台遞上麥克風前，拜登便迫不及待地開口：「我的書將在9月份出版，記得去看。」吉兒則打趣地說：「需要我提醒他，今天這是我的活動嗎？」

拜登2025年5月卸任並離開白宮，隨後被診斷出攝護腺癌，目前已擴散至骨骼，並於同年10月完成了放射治療。

Joe Biden crashes Jill's book talk, steals spotlight to ask who she loves the most in incredibly cringey moment https://t.co/i2WqG8tsuc pic.twitter.com/TPFRjIMeOg — New York Post （@nypost） June 3, 2026

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