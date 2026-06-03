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    首頁 > 國際

    美國男子殺害5月大女嬰棄屍池塘 30年後遭注射死刑

    2026/06/03 14:42 編譯陳成良／綜合報導
    美國佛州死囚魯克哈特（Andrew Lukehart）已伏法。（圖取自佛州矯正署）

    美國佛州死囚魯克哈特（Andrew Lukehart）已伏法。（圖取自佛州矯正署）

    美國佛羅里達州一名男子因虐待並殺害女友年僅5個月大的女兒，事後還謊稱嬰兒遭綁架、將遺體棄置池塘滅證，歷經近30年司法程序後伏法。53歲的魯克哈特（Andrew Lukehart）3日晚間在佛州州立監獄接受注射死刑，成為該州今年第8名遭處決的死囚。

    《美聯社》報導，案件發生於1996年。當時魯克哈特受託照顧女友5個月大的女兒嘉布莉兒（Gabrielle Hanshaw），女友則在照顧生病的大女兒。

    不久後，魯克哈特突然帶著女嬰駕車離開住處。約30分鐘後，他打電話給女友，聲稱女嬰遭人綁架，自己正在追趕嫌犯，要求她立刻報警。

    然而警方當晚在鄰近郡發現魯克哈特駕車衝出道路。隔天接受偵訊時，他承認曾將女嬰重摔在地，之後又劇烈搖晃她的身體，導致女嬰死亡。犯案後他並未求助，而是編造綁架說詞，並將女嬰遺體丟入池塘。警方隨後在池塘尋獲遺體。

    被判一級謀殺與虐童罪 上訴多年仍遭駁回

    陪審團認定魯克哈特犯下一級謀殺及加重虐待兒童罪，1997年被判處死刑。多年來他持續提出上訴，試圖推翻判決。

    執行前夕，其律師主張魯克哈特因腎臟疾病長期服藥，可能與注射死刑藥物產生不良反應；此外，從簽署死刑令到執行僅相隔約1個月，程序過於倉促。但佛州最高法院與美國聯邦最高法院均駁回相關主張。

    執行當天，魯克哈特在死刑室內向在場人士表示「對不起」，並引用《聖經》經文：「父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得。」

    隨後藥物開始注射，他很快失去意識，經醫護人員確認後宣告死亡。

    這是佛州今年第8次執行死刑。根據統計，佛州2025年共處決19名死囚，創下自1976年恢復死刑制度以來的年度新高。目前佛州本月稍晚還將執行另一件死刑案件。

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