緬甸戰事波及泰國 無人機爆炸致3死2傷

泰國警方稱，1架曾用於緬甸內戰的無人機在鄰國泰國爆炸，造成3名緬甸移民死亡和2人受傷。圖為無人機示意圖。（法新社）

泰國警方今（3）日表示，1架曾用於緬甸內戰的無人機在鄰國泰國爆炸，造成3名緬甸移民死亡和2人受傷，當時他們正在泰國工作。

根據《法新社》報導，泰國警方2日下午接獲爆炸報告，爆炸地點位於與緬甸克倫邦隔河相望的達府，警方隨即趕往現場。

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泰國警方指出，疑似攻擊型無人機在泰國一側的邊境撞到樹後爆炸，導致在附近辣椒農場工作的工人喪生。3人在此事件中死亡，另有2人受傷。

泰國警方補充，2名傷者也來自緬甸，已被送往當地醫院接受治療。

自2021年軍方發動政變奪取政權以來，緬甸軍隊一直在與許多支持民主的遊擊隊和強大的少數民族武裝團體作戰。

緬甸邊境地區是多個少數民族武裝的聚居地，自1948年緬甸脫離英國獨立後，這些武裝組織與軍方為爭取自治權和控制利潤豐厚的自然資源而不斷發生衝突。

緬甸軍方和少數民族武裝都曾在戰鬥中使用無人機，但目前尚不清楚是哪一方發射了在泰國境內爆炸的無人機。

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