廣泛環流雲圖曝！南海低壓明晚突襲南部 颱風論壇：週五影響最劇

南海的季風低壓正逐漸發展中，明晚接近並通過台灣南部一帶。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

南海季風低壓正逐漸發展中，整體環流雲系已經膨脹不少，有機會在今晚明晨（3～4日）發展為熱帶性低氣壓，預估將朝東北移動接近台灣，明晚通過台灣南部至巴士海峽一帶，週五（5日）影響最大，留意間歇性較大雨勢及間歇強陣風。

根據中央氣象署觀測顯示，低氣壓1004百帕，在北緯16度，東經115度，即在中西沙島海面，向北北東緩慢移動。

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「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書表示，南海季風低壓正逐漸發展中，整體環流雲系相較昨天膨脹不少，有機會在未來12小時內成為熱帶低壓。在高壓導引下，該系統將朝東北移動，速度逐漸加快，預計在明晚至週五清晨期間，通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽，之後進入台灣東部海域繼續北上。

由於發展時間有限，成颱機率不高，不過在靠近、通過期間，台灣周邊水氣豐沛，大氣環境不穩定，各地多雲到陰天，不定時短暫陣雨或雷雨，尤其中、南、東部降雨時間較長、頻率較高，局部地區需留意間歇性較大雨勢及間歇強陣風，週五是影響天氣最明顯的時刻。

「颱風論壇」提醒，低壓實際路徑也將影響降雨分布，穿越南部上空或通過巴士海峽，所造成的雨區位置與雨量差異甚大，要持續觀察。

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