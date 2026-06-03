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    首頁 > 國際

    李在明期中考！ 南韓地方選舉今投開票 韓媒曝觀戰重點

    2026/06/03 12:52 即時新聞／綜合報導
    南韓第9屆地方議員與地方政府首長選舉暨國會議員補選投票，於3日上午6時在全國1萬4288個投票站同時啟動。圖為選民在大邱一投票站投票。（歐新社）

    南韓第9屆地方議員與地方政府首長選舉暨國會議員補選投票，於3日上午6時在全國1萬4288個投票站同時啟動。圖為選民在大邱一投票站投票。（歐新社）

    南韓第9屆地方議員與地方政府首長選舉暨國會議員補選投票，於3日上午6時在南韓全國1萬4288個投票站同時啟動。韓媒指出，本次選舉是李在明政府上台以來首次舉行的全國大選，可視作南韓政治發展的重要指標。

    韓聯社報導，投票從上午6時展開，進行至下午6時。本屆地方選舉將產生16名市、道（一級行政區）政府首長、227名區、市、郡（二級行政區）政府首長、933名市、道議員、3035名區、市、郡議員和16名教育監（各級行政區教育行政機構最高負責人）；補選方面，則將產生14名南韓國會議員。

    報導稱，本屆地方選舉是南韓總統李在明2025年6月4日就職以來，首次舉行全國範圍內的大選，被視為2年後國會選舉等未來政治走向的重要指標。

    本屆地方選舉缺席投票已於上月29至30日進行。據中央選舉管理委員會公佈的初步統計，本屆選民4464萬9908人中，共1049萬8411人參加缺席投票，投票率達23.51%，創下歷屆地方選舉新高。國會議員補選缺席投票率則為24.12%。

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