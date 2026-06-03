幸運或倒楣？美飛官在伊朗戰爭兩度遭擊落 前中將 : 像被雷打到2次

美軍F-15E「打擊鷹」戰機飛官在伊朗戰爭中兩度遭到擊落，但都生還，相當罕見。圖為F-15E示意圖。（美聯社）

美軍一架F-15E「打擊鷹」戰機4月3日在伊朗境內遭擊落，兩名機上飛官緊急彈射逃生，美軍組織救援任務，驚險救出2名落入敵境的飛官；現有媒體透露，其中1名飛官，在美伊剛開戰時就曾遭到科威特友軍誤擊，短短一個月兩度遭到擊落生還，實屬罕見。

美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導指出，美伊戰爭打響後不久，美國空軍3架F-15E「打擊鷹」戰機3月2日支援打擊伊朗行動，不料在科威特上空遭科威特空軍F/A-18「大黃蜂」戰鬥機意外擊落，6名飛官跳傘逃生，所幸這起友軍誤擊事件沒有造成人員傷亡。

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而其中1名飛官竟在一個月後再度遭到擊落，4月3日同樣駕駛F-15E「打擊鷹」戰機，在伊朗上空遭到擊落，這次情況更危急，2名飛官落入伊朗敵境內，但在美軍即刻救援下，仍成功脫困生還。

1990-1991年海灣戰爭期間「沙漠風暴行動」組織空中行動的美空軍中將德普圖拉（David Deptula）表示，他想不出自越戰以來，有飛行員在同一場戰爭中在不同的事件中被擊落，直言「這就像被閃電擊中兩次一樣。」

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