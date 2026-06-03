為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    幸運或倒楣？美飛官在伊朗戰爭兩度遭擊落 前中將 : 像被雷打到2次

    2026/06/03 13:24 即時新聞／綜合報導
    美軍F-15E「打擊鷹」戰機飛官在伊朗戰爭中兩度遭到擊落，但都生還，相當罕見。圖為F-15E示意圖。（美聯社）

    美軍F-15E「打擊鷹」戰機飛官在伊朗戰爭中兩度遭到擊落，但都生還，相當罕見。圖為F-15E示意圖。（美聯社）

    美軍一架F-15E「打擊鷹」戰機4月3日在伊朗境內遭擊落，兩名機上飛官緊急彈射逃生，美軍組織救援任務，驚險救出2名落入敵境的飛官；現有媒體透露，其中1名飛官，在美伊剛開戰時就曾遭到科威特友軍誤擊，短短一個月兩度遭到擊落生還，實屬罕見。

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導指出，美伊戰爭打響後不久，美國空軍3架F-15E「打擊鷹」戰機3月2日支援打擊伊朗行動，不料在科威特上空遭科威特空軍F/A-18「大黃蜂」戰鬥機意外擊落，6名飛官跳傘逃生，所幸這起友軍誤擊事件沒有造成人員傷亡。

    而其中1名飛官竟在一個月後再度遭到擊落，4月3日同樣駕駛F-15E「打擊鷹」戰機，在伊朗上空遭到擊落，這次情況更危急，2名飛官落入伊朗敵境內，但在美軍即刻救援下，仍成功脫困生還。

    1990-1991年海灣戰爭期間「沙漠風暴行動」組織空中行動的美空軍中將德普圖拉（David Deptula）表示，他想不出自越戰以來，有飛行員在同一場戰爭中在不同的事件中被擊落，直言「這就像被閃電擊中兩次一樣。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播