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    首頁 > 國際

    內蒙古女主席栽了！ 王莉霞涉收巨額賄賂被起訴

    2026/06/03 13:41 即時新聞／綜合報導
    前中共內蒙古自治區黨委副書記、前自治區主席王莉霞涉受賄被捕，檢察機關已對她提起公訴。（圖擷自網路）

    前中共內蒙古自治區黨委副書記、前自治區主席王莉霞涉受賄被捕，檢察機關已對她提起公訴。（圖擷自網路）

    前中共內蒙古自治區黨委副書記、前自治區主席王莉霞涉受賄被捕，檢察機關已對她提起公訴。王莉霞去年8月落馬，今年2月中共中央紀委國家監委通報，將其開除公職、黨籍，並移送司法。

    中國官媒新華社週三（3日）報導，王莉霞涉受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴；中國最高人民檢察院以涉嫌賄賂罪對王莉霞作出逮捕決定，並指定由黑龍江省大慶市人民檢察院審查起訴；近日，大慶市人民檢察院已向大慶市中級人民法院提起公訴。

    檢察機關起訴指控，王莉霞利用擔任陝西省銅川市委副書記、市長；陝西省政府黨組成員、副省長；內蒙古自治區黨委常委、統戰部部長、呼和浩特市委書記；內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席職務上的便利以及職權或者地位形成的有利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究刑事責任。

    王莉霞去年8月22日在任上被調查，今年2月被開除中共黨籍和公職（雙開）。官方通報指她違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違規借用管理和服務對象車輛；在幹部選拔任用等工作中為他人謀利並收受財物；違規收受禮品；違規干預、插手司法活動；對家屬失管失教；利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，非法收受巨額財物。

    中媒報導，王莉霞出生於1964年6月，蒙古族，遼寧建平人，1985年9月參加工作，1992年12月加入中國共產黨，擁有經濟學博士學位。

    2013年1月，王莉霞任陜西省副省長；2016年10月，她跨省調任內蒙古自治區黨委常委，同年11月兼任自治區黨委統戰部部長；2019年8月任呼和浩特市委書記；2021年7月，王莉霞任內蒙古自治區黨委副書記，9月任自治區政府主席，直至2025年8月任上被查。

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