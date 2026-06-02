熱木星可能也有磁場 天文學家從「怪風」找到最強證據

熱木星類型的氣態系外行星磁場活動與其母恆星模擬圖。（路透）

天文學家根據觀測7顆巨大、炙熱的氣態系外行星大氣風的表現，取得迄今最有力的證據，顯示太陽系外行星也可能擁有磁場。而磁場可能影響行星能否長期維持住大氣，進而牽動行星演化和適居條件。

路透2日報導，這份研究利用位於智利和夏威夷的望遠鏡觀測7顆類型屬「熱木星」（hot Jupiter）的系外行星。熱木星指大小和組成類似太陽系最大行星木星，但是因距離其母恆星非常近，溫度遠高於木星；它們因潮汐鎖定，永遠以同一面朝向恆星，形成炙熱的「日面」和寒冷的「夜面」。

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這類行星由於與母恆星距離十分近，日面大氣氣溫十分炙熱，而強風從炙熱的日面吹向寒冷的夜面。這份2日在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊發表的研究報告，主要作者、法國蔚藍海岸天文台拉格朗日實驗室（Lagrange Laboratory）天文學家塞德爾（Julia Seidel）表示，你會預期溫度較高的行星，會有更強的風，投入系統的能量愈多，風就愈劇烈，「但是我們看到的情況正好相反」。

她指出，「最熱的行星，攪動大氣的風反而最弱，以我們所知的大氣運作方式，這真的很奇怪」，這意味著，這些系外行星的母恆星帶來的能量，是以其他方式消散，能在如此短時間內「煞住」大氣流動的機制，唯一的可能就是透過磁場與大氣交互作用。

這7顆系外行星，質量最大達木星的逾3倍，大氣風速最高可達每小時2萬5000公里，比木星上的風更猛烈；研究推測它們的磁場不如木星強，但是大致可與太陽系行星相提並論。

由於太陽系大部分行星都有磁場，研究人員說，系外行星也有磁場並不令人意外，但是之前科學家都苦於提出具有說服力的證據。

研究觀測的這7顆系外行星並非適居的候選星球，不過，磁場影響行星能否長期維持住大氣。火星就在內部冷卻後，失去了磁場，形成今日大氣稀薄和不適合生命存在的地表環境。

報告另一名共同作者、歐洲南方天文台（ESO）天文學家普里諾特（Bibiana Prinoth）表示，磁場不會直接決定一顆行星是否適居，但是在行星的長期演化上，扮演重要角色。她說：「我們所知的生命仰賴大氣的存在，大氣有助於維持行星表面壓力、調節溫度，而且，在地球上，大氣也使液態水得以存在於地球表面」。

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