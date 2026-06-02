俄軍無人機、飛彈狂轟 基輔居民躲浴室度過恐怖夜晚

俄羅斯1日深夜至2日清晨狂轟烏克蘭，至少21人死亡。（路透）

在揚言發動大規模攻擊，並警告外國公民離開烏克蘭首都基輔的數日後，俄羅斯1日深夜至2日清晨，以數百架無人機與數十枚飛彈狂轟烏克蘭，造成至少21人死亡。躲在浴室避難的基輔居民餘悸猶存地說，「所有的窗戶都被徹底炸飛了」，這個夜晚簡直就是一場夢魘。

法新社報導，基輔當局曾警告，俄羅斯正準備發動最新一波大規模的致命襲擊；烏克蘭空軍表示，俄羅斯發射73枚飛彈和656架無人機，其中54架無人機與33枚飛彈突破其多層防空系統。

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法新社駐基輔記者在聽到響徹全市的防空警報後，接著傳出一連串巨大的爆炸聲，在黎明時分看到基輔天際線升起陣陣濃煙，救援人員則在被襲擊摧毀的住宅大樓下方清理瓦礫。最大民營能源供應商DTEK宣布，超過10萬名基輔居民暫時失去電力供應；國家電網營運商則通報，基輔及其他幾個地區出現停電。

這場持續整個1日夜晚的襲擊，迫使帶著行囊與毯子的居民，湧入擁擠的地鐵站避難。住處大樓在襲擊中受損的安娜斯塔西亞（Anastasia）表示，她蜷縮在浴室裡度過一個「喧鬧」且「令人驚恐」的夜晚。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，這場襲擊是俄羅斯絕望的跡象，因為俄軍在戰場上陷入困境，總統普廷（Vladimir Putin）才會下令轟炸平民。

西比哈在社群平台發表聲明指出：「普廷是一個除了恐怖手段之外，毫無籌碼的戰犯和失敗者。莫斯科正在戰場上節節敗退。再多的飛彈也無法改變這一點。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則再次呼籲盟友，資助能夠攔截俄羅斯彈道飛彈的「愛國者」（Patriot）飛彈。他在社群平台上寫道：「歐洲需要自己的反彈道飛彈防禦系統，這場戰爭才能最終結束。而美國在提供愛國者系統飛彈方面的援助，是絕對必要的。」

對此，法國外交部譴責莫斯科對和平努力的「完全蔑視」，聯合國則表示，莫斯科應停止煽動性的言論與升級的襲擊。

自2022年2月全面入侵以來，俄國幾乎每天都在轟炸烏克蘭。這場戰爭是自第二次世界大戰以來，歐洲土地上最血腥的戰爭，已造成數十萬人死亡，數百萬人流離失所。

俄羅斯聲稱，這次行動包括使用極音速飛彈，目標是烏克蘭的軍事工業設施，但否認以平民為目標。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，該市有6人死亡、至少66人受傷。地鐵服務部門表示，超過4萬名居民整個晚上在各個車站避難，創下數年來的最高人數。

在更南部的工業城市第聶伯羅（Dnipro），一棟4層樓高的公寓建築倒塌，造成15人死亡，其中包括2名兒童。

南部港口城市敖德薩（Odesa）一家住有新生兒與產婦的婦產科醫院也遇襲，所幸沒有人員傷亡。

儘管長程打擊有所增加，但俄軍在整個前線上，仍難以取得有意義的進展。根據法新社對華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據的分析，烏克蘭上個月收復的領土面積，連續第二個月超越其被俄軍佔領的面積。

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