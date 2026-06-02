迦納通過全球最嚴反同法 逼民眾「獵巫」舉報 引發酷兒逃亡潮

迦納國會近日通過法案，公開承認或被證實為LGBTQ+成員者，面臨3至10年有期徒刑。圖為2024年3月，平權人士聚集在倫敦迦納高級專員公署外，舉牌抗議迦納的反LGBTQ+法案。（法新社）

非洲迦納共和國國會於5月29日強行通過極具爭議的《人類性權利與家庭價值法案》，首度將「LGBTQ+身分認同」列為刑事犯罪，並引入強制性的民眾舉報機制，在當地引發不小的獵巫恐慌。

該法案不僅對酷兒群體處以重刑，更株連至異性戀盟友與公民團體，引起國際人權組織強烈譴責，而平權團體則準備對這項程序違法的法案提起訴訟。

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根據《衛報》 報導，迦納這項被痛批為全球最嚴苛之一的反同惡法《人類性權利與家庭價值法案》，明定只要公開承認或被證實為LGBTQ+成員，就會面臨最高三年的有期徒刑。法案更將懲罰範圍延伸至社會各階層，規定任何推廣、倡議、支持或資助LGBTQ+活動的個人、人權團體或媒體記者，也都將面臨三年至十年的牢獄之災。

其中同樣令人惴惴不安的是，條文中包含了「強制通報」義務，要求一般民眾若懷疑身邊親友、鄰居屬於性少數族群，也必須「主動」向當局舉報，形同在全國上下啟動法制化的「獵巫行動」，若知情不報同樣將承擔法律責任。

對此，政治觀察家和人權團體直言，迦納本週才於首都阿克拉舉辦「非洲家庭價值與主權跨國議會會議」，這條法案根本就是國會送給該保守派大會的「政治禮物」，旨在迎合近年來烏干達、塞內加爾等非洲國家系統性打壓LGBTQ+社群的浪潮。

面對即將由迦納總統馬哈馬（John Dramani Mahama）正式簽署生效的《人類性權利與家庭價值法案》，當地的酷兒社群和許多平權人士為了防止被舉報，無奈只能瘋狂審查並刪除社交媒體上的過往紀錄，也有大批人因身分曝光而失去工作、遭房東驅逐並流落街頭，甚至有不少人因恐懼而急切尋求管道逃離出國。

然而，當地的平權運動團體仍未放棄抵抗，由多家組織組成的人權聯盟目前正積極準備向法院提起訴訟，挑戰國會的這項決議。他們主張，該法案在最終表決時，國會出席人數根本未達法定人數，在程序上確實存在嚴重的合法性瑕疵。

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