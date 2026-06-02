聯黎部隊任務年底到期 聯合國稱黎巴嫩仍需維和部隊

聯合國秘書長古特瑞斯1日表示，在目前駐黎巴嫩臨時部隊的任務期限於年底到期後，黎巴嫩仍需要維和人員。（路透）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）1日表示，在目前駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）的任務期限於年底到期後，黎巴嫩仍需要維和人員，但此方案可能遭到美國和以色列的反對。

根據《法新社》報導，去年8月在美國壓力下，聯合國安理會決定於2026年12月31日結束聯黎部隊的任務期限。但安理會要求古特瑞斯在6月1日前提出方案，允許聯合國維和人員繼續留在黎巴嫩，特別是監督長達120公里的藍線。

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藍線是黎巴嫩和以色列之間的實際邊界，目前正處於以色列與真主黨戰爭的中心。

《法新社》1日看到的1份提交給安理會的報告顯示，古特瑞斯提出3個方案，分別派遣近2000至5500多名聯合國人員，以監督停火和支持黎巴嫩武裝部隊。

報告指出，在所有提議的方案中，聯合國必須保持1支身著制服的維和部隊，以促進局勢緩和、開展對話、聯絡和協調，並支持黎巴嫩武裝部隊。最終目標是尋求衝突的長期解決方案。

聯黎部隊目前擁有來自近50個國家的約7500名維和人員，部署在黎巴嫩南部靠近藍線的區域。

聯黎部隊自1978年後一直是黎巴嫩和以色列之間的緩衝地帶，但其存在並未阻止衝突的反覆爆發。

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