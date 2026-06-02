為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聯黎部隊任務年底到期 聯合國稱黎巴嫩仍需維和部隊

    2026/06/02 10:08 編譯謝宜哲／綜合報導
    聯合國秘書長古特瑞斯1日表示，在目前駐黎巴嫩臨時部隊的任務期限於年底到期後，黎巴嫩仍需要維和人員。（路透）

    聯合國秘書長古特瑞斯1日表示，在目前駐黎巴嫩臨時部隊的任務期限於年底到期後，黎巴嫩仍需要維和人員。（路透）

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）1日表示，在目前駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）的任務期限於年底到期後，黎巴嫩仍需要維和人員，但此方案可能遭到美國和以色列的反對。

    根據《法新社》報導，去年8月在美國壓力下，聯合國安理會決定於2026年12月31日結束聯黎部隊的任務期限。但安理會要求古特瑞斯在6月1日前提出方案，允許聯合國維和人員繼續留在黎巴嫩，特別是監督長達120公里的藍線。

    藍線是黎巴嫩和以色列之間的實際邊界，目前正處於以色列與真主黨戰爭的中心。

    《法新社》1日看到的1份提交給安理會的報告顯示，古特瑞斯提出3個方案，分別派遣近2000至5500多名聯合國人員，以監督停火和支持黎巴嫩武裝部隊。

    報告指出，在所有提議的方案中，聯合國必須保持1支身著制服的維和部隊，以促進局勢緩和、開展對話、聯絡和協調，並支持黎巴嫩武裝部隊。最終目標是尋求衝突的長期解決方案。

    聯黎部隊目前擁有來自近50個國家的約7500名維和人員，部署在黎巴嫩南部靠近藍線的區域。

    聯黎部隊自1978年後一直是黎巴嫩和以色列之間的緩衝地帶，但其存在並未阻止衝突的反覆爆發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播