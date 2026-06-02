州政府首例！佛州控告OpenAI與阿特曼 指其產品危害兒童安全

美國佛羅里達州對OpenAI及其執行長阿特曼提起訴訟，指控該公司忽視安全警告，並發布對使用者有害的產品，成為首起由州政府對OpenAI提起的同類訴訟。（路透檔案照）

就在人工智慧公司OpenAI準備在未來幾週內申請首次公開發行（IPO）之際，美國佛羅里達州對該公司及其執行長阿特曼（Sam Altman）提起訴訟，指控該公司忽視安全警告，並發布對使用者有害的產品，成為首起由州政府對OpenAI提起的同類訴訟。

彭博報導，這起1日在州法院提起的訴訟，指控OpenAI違反產品責任法，並提出過失以及欺騙性與不公平交易行為等指控。佛州尋求民事罰款，並要求法院下達命令，禁止該公司在未經父母同意的情況下，收集13歲以下使用者的特定資料。

請繼續往下閱讀...

佛州檢察長烏特邁爾（James Uthmeier）在記者會上表示：「阿特曼與ChatGPT選擇AI競賽，而非孩子們的安全與保障。他們將利潤置於公眾安全之上。在佛州，我們不會容忍這種情況。」

前述指控似乎是首起由州政府對OpenAI提起的同類訴訟，儘管這家ChatGPT開發商目前正面臨一系列由個人提起的訴訟，指控其對兒童與成人造成各種傷害。部分訴訟指出，長時間使用會增加幻覺，其他訴訟則指控這導致自殺、甚至謀殺後自殺的悲劇。

佛州提出的這起新訴訟，與該州4月發起的刑事調查是分開的。此前當局表示，ChatGPT被用於佛羅里達州立大學（Florida State University）的一起大規模槍擊事件，並就該公司可能承擔的責任展開調查。OpenAI已表示對這起悲劇不負責任，並稱正在配合調查。

佛州在訴訟中指出：「這一連串的傷害，是源於被告在明知ChatGPT存在危險的情況下，為了贏得AI競賽並積累鉅額財富而貪得無厭的追求。若不加以遏制，被告的行為將持續威脅佛州居民的健康與安全。」

OpenAI並未立即回應有關該訴訟的置評請求。該公司在過去涉及類似問題的訴訟中，一概否認有不當行為，堅稱安全是首要任務，並稱已採取措施改善ChatGPT的訓練，以應對精神或情緒困擾的跡象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法