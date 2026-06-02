主打「布格磊模式」向幫派宣戰 「哥倫比亞版川普」挺進總統決選

作風高調、力挺美國總統川普的律師艾思普雷雅，在5月31日舉行的哥倫比亞總統大選首輪投票中取得領先。（法新社）

在5月31日舉行的哥倫比亞總統大選首輪投票中，作風高調、力挺美國總統川普的律師艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）取得領先，反映出拉丁美洲選民對於鐵腕打擊犯罪集團的渴望正日益增加。

美聯社1日報導，得票居次的進步派參議員塞培德（Ivan Cepeda）及其盟友現任總統裴卓（Gustavo Petro），對選舉結果提出質疑，但並未提供相關證據。

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塞培德1日呼籲艾思普雷雅在6月21日的第二輪決選前與他進行辯論。艾思普雷雅則在社群平台X回應：「準備好了嗎，懦夫？……先承認選舉結果，我們現在就來辯論。」

艾思普雷雅在大選前迅速獲得大批支持，並贏得近44％選票。相較之下，在民調中一直保持領先的塞培德，得票率不到41％。

在決選中，艾思普雷雅預計將吸納首輪投票中支持其他保守派候選人的選票。政治分析師古斯曼（Sergio Guzman）指出，塞培德將面臨艱苦的戰鬥。艾思普雷雅的獲勝代表公眾輿論的轉變，艾思普雷雅現在已成為奪冠的熱門人選。

哥倫比亞股市與貨幣比索1日雙雙大漲，很可能是因為艾思普雷雅主張放寬對企業的監管，並願意開放該國進行水力壓裂（fracking）採油，與裴卓原先的環保政策走向完全背道而馳。

現年47歲、人稱「老虎」（El Tigre）的艾思普雷雅從未在哥倫比亞擔任過公職。在決定競選總統之前，他一直以在義大利過著奢華生活為傲。他將自己形塑為體制外的「局外人」，承諾會親近川普，並效法薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）對幫派宣戰的模式。布格磊的政策雖大幅降低謀殺率，但也引發侵犯人權的指責。

艾思普雷雅在選戰最後衝刺階段接受美聯社專訪時表示：「我會把毒品恐怖主義，以及那些被我宣布為軍事目標的人，像對待蟑螂和老鼠一樣消滅掉。我將向他們施加前所未見的上帝之怒。」他並承諾，將開設10座超級監獄來打擊犯罪。

從智利到宏都拉斯，拉丁美洲有越來越多領袖向「布格磊模式」靠攏，選民正逐漸拋棄那些主張透過解決青年缺乏機會與貪腐等根源問題，來化解衝突的進步派領袖。

然而，專家指出，薩爾瓦多的治安經驗在哥倫比亞幾乎不可能複製，因為哥倫比亞的國土面積是這個中美洲國家的50幾倍，而且有更多武裝團體在爭奪地盤。

與此同時，川普政府在拉丁美洲扮演的角色，比數十年以來任何一屆美國政府都更具攻擊性，對哥倫比亞、墨西哥和厄瓜多等國施加越來越大的壓力，要求他們嚴厲打擊犯罪。

艾思普雷雅過去因擔任明星律師而聲名大噪，曾為前總統烏力貝（Alvaro Uribe）等重量級客戶辯護；他也曾代表沙柏（Alex Saab）等爭議人物，沙柏是遭罷黜的委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的密友，目前在美國面臨法律問題。

進步派的塞培德曾承諾，將延續其盟友裴卓的計畫，透過與游擊隊及犯罪幫派談判和平協議，來達成「全面和平」。

塞培德5月31日批評，艾思普雷雅代表回歸準軍事政治與毒品走私，重返烏力貝兩屆政府期間所經歷的黑手黨統治、財閥政治與腐敗過去。

曾是游擊隊員的裴卓在2022年贏得哥倫比亞總統大選，結束烏力貝陣營長達數十年的統治。他當時獲得農民、原住民和貧困階層的大力支持，這些人認為自己從未被國家領袖重視。

如今，這股進步派政治運動正被逼入牆角。國際危機組織（ICG）拉美與加勒比海計畫主任塞古拉（Renata Segura）指出，這場選舉對艾思普雷雅而言，是不容錯失的大好機會，塞培德以為只要爭取到左派即可獲勝，事實證明這是一個重大錯誤，他在接下來的一個月如何調整策略，將決定他是否還有勝選機會。

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