「關鍵報告」成真！無縫結合監控與AI 中國「積至信息」研發預測異議分子技術

紐約時報披露，中國企業「積至信息」嘗試開發由人工智慧（AI）驅動的技術，使專制政府不僅能監控異議人士，甚至可能預測未來誰會成為異議分子，以便在他們展開任何公開行動之前，就先下手為強，宛如湯姆克魯斯主演的科幻電影「關鍵報告」的反烏托邦情節。（路透檔案照）

一家中國企業一直嘗試開發由人工智慧（AI）驅動的技術，使專制政府不僅能監控異議人士，甚至可能預測未來誰會成為異議份子，以便在他們展開任何公開行動之前，就先下手為強，宛如湯姆克魯斯主演的科幻電影「關鍵報告」（Minority Report）的反烏托邦情節。

紐約時報1日披露，這家名為「積至信息」（Geedge Networks）的中國企業，販售商業版的「防火長城」（Great Firewall），即北京用來控制網路活動的監控與審查軟體。但根據美國范德比大學（Vanderbilt University）研究人員的說法，外洩文件顯示，該公司正致力於開發新產品，利用AI技術檢查位置資料和網路使用情況，以預測誰可能會做出或說出批評政府的言論。

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這種技術一旦完善，將為專制政府提供對付其認定敵人的強大工具。業內人士表示，專制政府利用AI技術壓制異議的想法，本身即已令人不安，但在個人採取行動前就使用AI來預測異議，已成為夢魘般的場景。

根據積至信息的文件，在2024年的前幾個月，該公司的研究人員正致力於根據電信、社群媒體和位置數據，來建立個人的行為檔案。AI模型被用來對人員進行分類，並「偵測有害資訊」。根據會議紀錄，在2024年2月的一場會議中，研究人員討論如何建立個人檔案，以「識別他們的意圖」並「實現對有害資訊的發現」。

范德比大學政治學教授班森（Brett V. Benson）指出，積至信息的研究團隊不僅僅是記錄行為模式，他們還試圖預測公民接下來可能會做什麼，以及會和誰一起行動。

多年來，中國一直在追求預測性的監控技術，但正如積至信息的文件所顯示的，AI模型加速這類工具的開發，而且預測性警政技術可能很快就會成為中國的出口產品之一。然而，積至信息的研究進展似乎受到拜登政府對美國設計的電腦晶片實施出口管制的阻礙，顯示美國的管制措施可能已減緩中國開發下一代監控技術的步伐。

積至信息的研究在某些方面，類似於另一家與中國政府有聯繫的企業「中科天璣」（GoLaxy）。去年，范德比大學和紐約時報披露中科天璣開發AI驅動的軟體，推播支持中國政府的主題，並反對北京當局不樂見的觀點。

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