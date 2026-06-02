中共又指控新軍國主義遭小泉當場嗆爆 專家曝日本「真的變了」！

日本防衛大臣小泉進次郎。（美聯社）

中日關係惡化，最近中國又在國際場合指控日本懷揣「新軍國主義」，結果被出席同場活動的日本防衛大臣小泉進次郎嗆爆，引發熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，過去日方面對同樣境況只會避免對抗，而今選擇正面迎擊，代表日本正在進入一個能夠主動發聲、主動承擔地區安全責任的新階段。

矢板明夫週一（6/1）深夜在臉書發文，「今年的新加坡香格里拉對話會（The Shangri-La Dialogue）上，日本與中國之間的交鋒，比往年更加受到關注。導火線是中國代表團批評日本增加防衛預算，以及加強與盟友的安全合作，並暗示這是『軍國主義復活』。對此，日本防衛大臣小泉進次郎正面回應。小泉表示：『一個擁有龐大核武庫和戰略轟炸機的國家，卻批評一個沒有核武器的日本是軍國主義，這難道不奇怪嗎？』」

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矢板明夫表示，與過去日本政府官員慣用的抽象外交措辭不同，小泉防相直接指出了中國論述中的邏輯矛盾，「值得關注的不只是小泉的發言內容，還有日本整體應對方式的變化。長期以來，日本的安全保障政策存在一種『解釋，但避免對抗』的傾向。即使中方提出歷史問題，日本方面也常常以原則性表述帶過。然而這次不同，日本沒有迴避、沒有進入中方的敘事框架，而是直接以清晰的邏輯進行反駁。」

「這種變化背後，是安全環境的持續惡化。中國軍機軍艦活動擴大、台海局勢緊張、朝鮮飛彈開發推進，日本國內一直在推動修正『威脅認知』與『政策行動』之間的落差。自安倍內閣以來推進的防衛政策轉向，到了高市內閣，在更進一步加速。另一個值得注意的現象，是美日之間的溫差。今年美國方面的表態相對克制，而日本則主動站到前台。這並不意味著同盟的弱化，反而顯示，日本正在進入一個能夠主動發聲、主動承擔地區安全責任的新階段。」

最後矢板明夫說：「中國這樣一個持續擴張核力量的國家，卻批評周邊國家強化防衛，這一次，矛盾被直接擺到了國際社會面前。」

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