辣評西方「抱中共大腿」 蔡慎坤：敢對中共說不的只有賴清德和她！

日本首相高市早苗和台灣總統賴清德。（法新社、路透，本報合成）

長期關注中國時政、經濟與社會議題的旅美時評人蔡慎坤，今天（6/1）辛辣評論西方政客「抱中共大腿」的現狀，甚至包括美國總統川普在明面上極力稱讚中國國家主席習近平，這樣的態度也算在其中。他直言，當前敢直接對中共說不的，只有日本現任首相高市早苗和台灣現任總統賴清德！

蔡慎坤今天在X平台轉發中國知名媒體人、六四人權博物館總策展人長平最近接受的外媒專訪。長平在專訪中批評，AI技術越臻成熟，在人文主義方面沒有帶來更多的自由和民主，以及對未來更美好的想像，反倒是強化專制統治。最典型的畫面便是不久前在北京登場的川習會，美國總統川普毫不掩飾地對習近平的「阿諛奉承」，並帶著代表AI技術革命的美國頂尖企業家們，「畢恭畢敬」地前往北京集體「朝聖」。

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長平接著說，在這些科技巨頭中，邁向世界首富寶座的馬斯克，不僅幫助川普在白宮摧殘教育、人權和人道資助經費，更在收購推特後破壞了公共言論空間；而掌控AI核心晶片產業的黃仁勳，雖在北京街頭表演吃炸醬面，似乎與民眾拉近距離，但他有在乎過中國年輕人曾因白紙運動被捕的現實？以及中共軍機飛彈隨時侵擾其出生地台灣的殘忍政治？那些軍機和飛彈跟他供給中國的晶片有關係嗎？

對此，蔡慎坤評論道：「長平觀察商界大佬諂媚中共我非常認同，卻刻意回避甚至無視西方政客抱中共大腿的事實，無論左派還是右派跪拜中共的姿勢都差不多。敢對中共說不的恐怕只有日本現首相和台灣現總統，即使像烏克蘭總統深知中共資助俄羅斯並且支持俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，也不敢公開譴責。」

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