恐怖！加拿大工程師向數十國家寄「自殺包裹」釀逾百死

肯尼斯·羅（Kenneth Law）將出庭正式對 14 項協助自殺罪名認罪。加拿大安大略省高等法院外，警員在開庭前加強巡邏。（路透）

60歲加拿大工程師羅（Kenneth Law）涉嫌在網路上架設多個網站，向全球40多個國家販售致命化學毒物與自殺工具。他在當地時間29日於安大略省法庭上正式認罪，承認教唆與協助自殺等14項罪嫌。檢方估計，他至少與全球逾百起死亡案例有關，全案預計今年9月正式宣判。

根據《衛報》報導，起訴書指出，羅過去曾擔任工程師，並在多倫多一間飯店當過廚師，他利用自身專業在網路上經營非法副業，專門向全球處於心理高風險狀態的脆弱群體販售致命化學物質，並「貼心」附上「詳細使用說明書」。

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為了躲避跨國警方的網路緝查，羅的手法極其狡詐。他在販售毒物的網站上同時上架「辣椒醬」等餐飲配料，刻意將自己包裝成「工業食品加工批發商」，企圖掩人耳目。調查人員查出，在網站被強制關閉前，他已經向加拿大、英國、美國等41個國家，寄出了高達1209個裝有致命毒物的包裹。其中大部分寄往英國與美國。目前羅已承認14項協助自殺罪、承認向英國運輸致命物質導致79人死亡。而他靠販賣這些有害物質包裹已經賺了29萬6981加幣（約新台幣680萬）。

法庭上宣讀了長達60多頁的事實陳述書，揭露了多起令人揪心的慘劇。嫌犯所導致的死者年齡層落差極大，在加拿大安大略省確診的14名死者中，年齡最小的竟然只有16歲，許多遺體都是在房間內被父母親手發現。

庭上更公開了震撼的求救音檔與紀錄。英國一名年輕受害者在服下包裹內的毒物後，因劇烈痛苦陷入極度恐慌，連忙撥打急救電話向接線員哭喊：「我吃藥自殺了，但我現在不想死！」當救護車在30分鐘內趕到現場時，他已面朝下趴在床上氣絕身亡，手裡還緊緊握著那支未掛斷的電話。

另一起案例中，一名29歲男子也是在服毒後痛苦萬分，自行打電話報警哭喊：「求求你們，我快要死了。」隨後便失去意識。還有一名多倫多的30多歲男子，在租賃車內服毒前，甚至特地留下一筆捐款給第一線救援人員，因為他知道「自己死狀悽慘」，預料到警消目睹遺體時會面臨巨大的心理創傷。

認罪協商引爆家屬憤怒

這起震驚國際的案件原本被控14項一級謀殺罪，但受限於加拿大最高法院過去的判例，僅「提供物資」很難在法律上直接等同於謀殺定罪，檢方最終與嫌犯達成認罪協商，改以最高可處14年徒刑的「教唆或協助自殺罪」起訴，換取嫌犯當庭認罪。

這個結果引發法庭外受害者家屬的強烈憤怒。痛失18歲獨生女的父親貝多亞（Leonardo Bedoya）在受訪時當場淚崩，憤怒痛斥這場認罪協商根本是「一場恥辱」：「這個男人根本沒有真正去面對受害者！她是我唯一的女兒、我的光芒、我的生命......而這個惡魔卻在賺全球的死人錢！」

目前英國國家犯罪局（NCA）調查指出，英國境內有高達286人收到嫌犯的包裹，並導致至少112人死亡。加拿大法官已與英國達成協議，9月宣判量刑時，將會把英國這79起（及其他關聯死亡）的跨國慘劇一併納入嚴厲量刑的考量。

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