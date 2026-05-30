南韓星巴克無條件退費引爆亂象 緊急停賣儲值卡、禮品卡

南韓星巴克無條件退還顧客儲值金鬧出疑慮，暫停儲值卡、禮品卡銷售。圖為首爾星巴克招牌。（美聯社）

南韓星巴克在「5‧18」光州民主化運動46週年推出「坦克日」，引發各界痛批與抵制，星巴克為此道歉並宣布從6月1日起將無條件退還顧客儲值金，但卻出現消費者鑽漏洞疑慮，讓星巴克不得不暫停儲值卡、禮品卡銷售。

據《YTN》報導，南韓星巴克APP儲值金、實體儲值卡，原先是按照南韓公平交易委員會規定，至少要使用60%已儲值款項才能退款，這樣一來消費者只能拿到40%以下的款項，在受到各界呼籲放寬限制後，業者26日宣布將無條件退費，當中包括流通中的禮品卡。

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此舉卻讓消費者有漏洞可鑽，亦即在市面上以折扣價購買南韓星巴克儲值卡、禮品卡後，再到星巴克門市依照原價退錢。舉例來說，在電商平台的10萬韓元（約新台幣2084元）的禮品卡，以信用卡折扣購買後只要9萬韓元（約新台幣1876元），拿去退費後1張就可賺1萬韓元（約新台幣208元）。

對此，南韓多個電商平台都已停賣1萬、2萬、3萬、5萬、7萬、10萬韓元禮品卡，南韓星巴克也從28日至6月14日（退款截止日）為止停賣實體儲值卡。

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