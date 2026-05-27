美停戰草案曝光：美軍撤軍、荷姆茲解封 伊朗衡量中

伊朗官媒宣布，伊朗政府已取得一份關於美伊停戰的草案，內容包括荷姆茲海峽航運量在30天內恢復到戰前水準等等。圖為伊朗首都德黑蘭的政治宣傳看板。（法新社資料照）

伊朗官媒今（27）日宣布，伊朗政府已取得一份關於美伊停戰的草案，條件包括美軍撤軍、荷姆茲海峽航運量在30天內恢復到戰前水準等等，但官媒強調，這份草案並非最終版本，伊朗政府也不會草率簽署。

綜合《路透》、《半島電視台》（Al Jazeera）報導，伊朗官媒表示，美伊終戰草案的內容包括美軍解除對伊朗的封鎖、撤出伊朗周邊國家、荷姆茲海峽在30天內恢復戰前水準，但美軍船隻能否進出海峽的問題並沒有被納入這份協議。

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伊朗官媒強調，這份草案還不是最終版本，伊朗不會在沒有「具體驗證」的情況下予以批准。

伊朗另一家媒體米贊通訊社（Mizan）在報導中提到：「美國承諾從伊朗鄰國撤軍，無論是部署到該地區的部隊，或是基地駐軍，都需要協商。」

報導補充說，「如果在60天期限內達成最終協議，這份協議將以聯合國安理會決議形式獲得批准，具有約束力。」

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