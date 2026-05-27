防堵中國太平洋擴張 美日印澳聯手推動斐濟蘇瓦港18億美元遷建案

美日印澳「四方安全對話」將在南太平洋島國斐濟合作，推動金額可能高達18億美元的蘇瓦港遷移計畫，藉此抗衡中國日益擴大的影響力。（路透檔案照）

由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）26日在印度新德里舉行外交部長會議，意外宣布將在南太平洋島國斐濟合作推動一項「示範性」的港口建設計畫，可能準備透過實際的基礎建設投資，支持斐濟一項金額超過10億美元（約新台幣314億元）的主要港口遷移計畫，藉此抗衡中國日益擴大的影響力。

法新社報導，對於Quad外長的宣示，斐濟港務公司代理執行長普拉薩（Suresh Prasad）坦言相當意外。由斐濟政府持股41％的斐濟港務公司，此前已與美國官員展開初步接觸與討論，內容包括價值1.81億美元的現有港口升級案，以及耗資18.2億美元的蘇瓦港（Port of Suva）整體遷址計畫。

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普拉薩評估後指出，若是由Quad聯合推動的計畫，將極有可能是針對蘇瓦港的大型開發案，而非僅是小規模升級。

報導指出，蘇瓦港對斐濟及整個南太平洋地區，都具有高度的軍事與經濟價值。該港口不僅是斐濟海軍基地的所在地，目前更被中國高度利用，約有100艘中國漁船以蘇瓦港為基地，在太平洋海域進行作業；隸屬中國海軍的太空與飛彈追蹤測量船「遠望7號」，也曾停靠這座關鍵港口。

事實上，斐濟在尋求港口開發的過程中，最初曾將目光投向北京。2023年，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）曾親自向中國國家主席習近平提出重新開發國內港口，以及振興造船業的計畫。而為防堵中國進一步控制斐濟的核心港口設施，澳洲2024年率先同意與斐濟合作，協助改建當地碼頭，但僅限於現有設施，並未同意支持蘇瓦港遷移計畫。

如今，隨著Quad正式宣告介入，美國也展現明確的財務支持態度。拉布卡25日向國會證實，斐濟政府已與美國的「千禧挑戰合作計畫」（MCC）達成協議。MCC是專門向貧困國家提供基礎建設補助的官方機構，將針對斐濟的港口計畫進行可行性研究。

拉布卡特別強調，這筆來自美方的資金屬於「無償補助」，絕非增加國家負擔的「貸款」，顯然旨在與中國的債務模式做出區隔。斐濟目前仍積欠中國國有銀行約1.09億美元，主要源自於10年前由中國推動的各項道路建設與其他基建計畫。

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