無人機「被騙」誤闖鄰國領空 烏克蘭控俄國干擾意在升高衝突

5月19日墜入愛沙尼亞一處村莊空地的無人機殘骸。（路透檔案照）

烏克蘭無人機近來多次偏離路線，闖入波羅的海國家空域，在美國致力於北大西洋公約組織（NATO）集體安全的程度正受到質疑之際，這些事件造成困惑，也升高北約與俄羅斯的緊張。

路透27日報導，從19、20到21日在愛沙尼亞、立陶宛接連發生這類事件，時間點正值烏克蘭正力圖利用無人機打擊行動，加強重創俄國。這些無人機大多數都是飛入空曠地帶，或者闖入後立刻離開，未造成損害，大部分案例也都獲得基輔和相關國家證實為烏國無人機偏離路線，但是這些國家歸咎俄羅斯利用電子防禦系統干擾和欺騙無人機導航訊號，使其偏離原定飛行路線。

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烏俄雙方都廣泛利用這類設備，干擾敵方的無人機和飛彈。俄國指控波羅的海國家串通，讓烏國利用其空域對俄國目標發動攻擊，但遭這些國家和烏克蘭否認。

波海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，都堅定支持烏國對抗俄國侵略，並指控俄國升高恫嚇言論，企圖使其勸阻烏國攻擊。愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）說，「他們（俄羅斯）現在亟欲利用任何機會來分化西方世界，並且升高對烏國壓力，迫使其不要發動這些打擊行動」。

立陶宛國防部長考那斯（Robertas Kaunas）指出，「威脅程度正在提高，無人機飛近來，它們是烏克蘭的，但是有些攜帶炸藥，可能擊中平民目標，我們必須保護平民」。

立陶宛總統外交政策顧問斯凱斯吉里特（Asta Skaisgiryte）說，由於烏國在無人機戰力的進展，更具備長程打擊能力，波海國家現處於格外緊繃階段。她認為，俄國可能刻意引導、改變這些無人機的方向飛入鄰國。

一名瑞典軍事消息人士指出，烏國刻意讓這些無人機接近波海與俄國邊界飛行，當作某種掩護，因為知道俄國不會想冒著引發直接軍事衝突的風險，對北約領土開火。

但烏國外交部否認這種說法，表示基輔都以盡量降低對波海盟國的威脅，選擇飛行路線，反控俄國蓄意干擾無人機訊號，使其航向這些國家，外交部發言人泰希（Heorhii Tykhyi）說，「我們有有關俄國刻意這麼做的情報」。維爾紐斯地緣政治與安全研究中心主任科雅拉（Linas Kojala）表示，俄羅斯的「挑釁」行動，存在誤判風險，「情勢高度緊張，有意外升高衝突的風險」。

俄國駐立國、瑞典大使館未回應這份報導。

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