美國會再推全年日光節約時間 川普力挺：一年兩次撥時鐘荒謬

2017年8月美國總統川普（右）和第一夫人梅蘭妮亞（左）在白宮欣賞日全食。（歐新社檔案照）

美國因實施日光節約時間（夏令時間），每年夏季、冬季得人為調整時間，但是這種制度連總統川普都不支持。國會再次推動法案，要求全年常態維持時鐘撥快1小時的做法。

聯邦眾議院能源暨商務委員會21日以48票對1票，通過「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act），要求將日光節約時間常態化，全國時鐘永久撥快1小時，不再每年兩次將時鐘撥快或撥慢1小時。各州可選擇不適用這項改變。

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川普在眾院委員會推進該法案後，發文表示，「是讓民眾能夠不需再擔心『時鐘』的時候，更不要說在這種荒謬、一年兩次的事情上所耗費的工作和錢」。川普在發文中說，他將「非常努力」讓這項法案通過成為法律。

美國因日光節約時間制度，每年3月將時間調快1小時，11月再調回標準時間。提出該法案的共和黨籍眾議員布坎南（Vern Buchanan），2018年以來，每年都提案推動這類構想。

常態實施日光節約時間的支持者認為，每年兩次調整時間，不僅干擾睡眠，也可能增加職場傷害和車禍風險。川普過去也一再呼籲廢除日光節約時間制度。

眾院委員會通過的該法案被納入一項交通法案中，送交眾議院全院審議，也需要通過參院審議。過去推動廢除日光節約時間制度的提案，都在部份議員和選民反對下，最終未能通過。參議院2022年3月曾一致通過類似提案，但是當時眾議院並未交付表決。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）等人就反對全年常態實施日光節約時間，他曾表示，這種做法將導致依時鐘計算的冬季日出時間，荒謬地延後，美國許多地區的孩童將被迫在天還沒亮時就去上學。

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