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    首頁 > 國際

    越南女首富涉貪 張美蘭2愛馬仕包拍得1700萬元

    2026/05/22 16:32 編譯魏國金／台北報導
    越南女首富、萬盛發集團創辦人張美蘭。（美聯社）

    越南女首富、萬盛發集團創辦人張美蘭。（美聯社）

    《南華早報》22日報導，越南法院拍賣女首富張美蘭兩個愛馬仕手提包，成交價142.1億越南盾（台幣約1700萬元）。房地產大亨張美蘭因涉及越南史上最大金融詐欺案被重判，越南政府正致力追討其非法所得。

    報導說，越南法院下令萬盛發集團創辦人張美蘭償還270億美元（8501億台幣）損失。越南政府正清查張美蘭及其關聯方的資產，以追討回數十億美元的損失。

    根據越南政府網站的資訊，張美蘭已向約4.2萬名債券持有人償還逾12兆越南盾（144億台幣），她仍積欠債券所有人約18兆越南盾（215億台幣）。

    越南《青年報》報導，張美蘭的兩個愛馬仕包，21日在網路拍賣中售出。第1個是30公分白色包，吸引4次出價，最後以25.4億越南盾（約304萬台幣）成交。另1個是綴有寶石的25公分愛馬仕包，底價為17.7億越南盾（212萬台幣），吸引119次競價，最終以116.7億越南盾（約1400萬台幣）成交。

    該報導說，她名下3輛豪車：賓士、BMW與豐田Lexus將於22日拍賣。

    現年69歲的張美蘭曾是越南最知名的房地產開發商之一，2024年4月因侵吞西貢商業銀行123億美元（3873億台幣）而獲判死刑。越南之後廢除某些經濟犯罪死刑，她被改判無期徒刑。

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