日本大考驚見中國籍槍手！與考生「本尊」搶位當場露餡

日本大學入學考試傳舞弊事件。（取自GoogleMaps）

日本大學（日大）今年3月舉行的入學考試中，發生了一起極其荒謬舞弊未遂事件。39歲的中國籍補習班講師李彬，涉嫌冒充他人身分進入考場代考，不料在尋找座位時，竟然與「考生本人」撞個正著。兩人因持相同准考證與身分證件在爭奪座位，引發監試人員懷疑通報。東京警視廳世田谷警署今（21日）宣布，已逮捕該名中國籍講師。

綜合日媒報導，遭逮捕的嫌犯為居住在埼玉縣川口市的39歲中國籍補習班講師李彬。此案發生於今年3月4日，東京都世田谷區的日本大學一般入學考試考場內，發生了一幕讓監考人員目瞪口呆的場景，當時只見兩名男子在考場內試圖坐進同一個座位，面面相覷地互看並質問「你到底是誰？」

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校方察覺有異，核對後驚覺，兩名男子手上竟持有姓名、資料完全相同的准考證以及在留卡（外國人在日身分證）。工作人員隨即將兩名舉止異常的男子請出考場並報警處理。

警視廳調查指出，嫌犯李彬先前透過通訊軟體「微信」與舞弊集團接觸，對方開出「只要代考大學入學測驗，就會支付高額報酬」的條件誘惑。李彬答應後，便從集團手中取得一名十多歲中國籍男子的准考證，並在衣服袖口內藏入針孔微型相機及微型麥克風等作案工具潛入考場。進入考場後，李彬直接坐在該名男子的座位上，並已經在發下來的答案卡上，寫下了該名考生的姓名，隨後考生本人卻突然現身。

極其詭異的是，被冒名的10多歲中國籍男學生在接受警方詢問時，竟堅稱「自己從未委託任何人代考」，並表示不知道為什麼會有人頂替他。

警方隨後搜查了李彬的相關處所，當場起獲了多台涉嫌用於作弊的微型相機、隱形藍牙耳機等電子通訊設備。李彬在偵訊時對罪行供認不諱，坦承「確實是為了進行不正當考試」。警視廳目前研判，這並非單純的代考案件，而是一個有組織的跨國舞弊集團。該集團涉嫌利用槍手在考場內透過針孔相機將試題「即時偷拍」外傳，再由考場外的「解題部隊」，透過耳機同步傳送答案進行集體作弊。警方目前正全力追查幕後的舞弊集團與涉案共犯。

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