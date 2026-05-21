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    接送傳憾事！美國4歲女童被遺忘車內 慘遭高溫活活熱死

    2026/05/21 18:44 即時新聞／綜合報導
    4歲女童被困在車內活活熱死。（擷取自New York Post）

    4歲女童被困在車內活活熱死。（擷取自New York Post）

    美國洛杉磯近日發生一起悲劇，一名4歲女童搭乘社區的共乘車前往幼稚園，結果抵達後並沒有下車，被遺忘在車內，直到母親放學後到學校接人時，才發現孩子不見。不幸的是，當天室外氣溫高達31度，女童被困在車內數小時後，活活熱死。

    根據《紐約郵報》報導，19日下午3時51分時，洛杉磯警方接獲通報後趕抵現場，發現4歲女童艾迪娜（Adina Nevo）已在車內死亡。鄰居透露，當天是由社區一名父親，開共乘車接送多名孩童上學，艾迪娜也是其中之一，但她抵達幼兒園後沒有下車，卻沒有人察覺異狀。

    下午艾迪娜的母親前往幼稚園接女兒放學時，才發現她一整天都沒有入校。隨後大家回頭尋找，才驚見艾迪娜仍在車上，不過已經沒有生命跡象。

    報導指出，事發當天洛杉磯氣溫約31度，車輛長時間停放在戶外，悶熱的天氣讓車內氣溫比戶外更高。年幼的艾迪娜被困在密閉空間內數小時，最終慘遭活活熱死。

    警方表示，法醫目前先將死亡地點記錄為車輛內部，但確切死因仍待進一步釐清。案件目前先以「凶殺案」方向偵辦，警方將持續訪談相關證人，並重建當天接送過程與時間軸。

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