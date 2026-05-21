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    伊朗管到別家門口 荷姆茲「監管區」擴及阿聯戰略港以南

    2026/05/21 19:32 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗革命衛隊4月在荷姆茲海峽扣押一艘貨輪。（路透檔案照）

    伊朗革命衛隊4月在荷姆茲海峽扣押一艘貨輪。（路透檔案照）

    伊朗新設的荷姆茲海峽管理機關20日發表聲明，公佈其宣稱的該海峽管控區域，範圍延伸到阿拉伯聯合大公國富查伊哈港（Fujairah）以南海域。該港口設有可繞過荷姆茲海峽這條戰略水道的石油基礎設施。

    法新社21日報導，伊朗「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority）20日在社群平台X發文，表示該局已劃定管理荷姆茲海峽的「監管區」，並附上地圖畫出此監管區範圍由東西兩條界線框定，海峽東側「從伊朗穆巴拉克山（Kuh-e Mubarak）延伸至阿聯富查伊哈港以南海域」為界，西側「從連接伊朗葛希姆島（Qeshm Island）末端延伸到阿聯歐姆庫溫（Umm Al Quwain）」為界。

    聲明還要求，為了穿越荷姆茲海峽而需通過此區域的船隻，「須與波斯灣海峽管理局協調、並取得授權」。

    美國和以色列聯合對伊朗展開這場戰爭以來，攸關全球海運石油天然氣的荷姆茲海峽，形同遭伊朗封鎖，伊朗向船舶收取通行費，並堅稱通過該水道的船隻，須獲得伊朗武裝部隊批准。伊朗以攻擊周邊波灣國家，回應美以的軍事行動，導致與阿聯關係緊張。

    伊朗上週指控阿聯在這場戰爭中扮演積極角色，但遭阿布達比當局否認；阿聯也強烈反對伊朗控制該海峽，呼籲國際採取聯合行動確保航行自由。

    富查伊哈港設有石油基礎設施，用意即是讓部分能源出口，可以繞過荷姆茲海峽。阿聯日前宣佈，將加速興建一條新的輸油管線，經該港口繞過荷姆茲，這條「西東輸油管線」（West-East Pipeline）將使阿聯國營石油巨擘「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）經富查伊哈港出口量能倍增，預計明年開始運作。

    伊朗18日宣佈成立波斯灣海峽管理局。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）20日表示，過去24小時內，已允許26艘油輪等船隻，通過荷姆茲海峽。

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