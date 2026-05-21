金融時報：北京暫緩美官員訪中 施壓美延後對台軍售

英國「金融時報」（Financial Times）報導，中國正暫緩美國五角大廈最高政策官員的預定訪中行程，藉此施壓美國總統川普（Donald Trump）延後140億美元對台軍售案。（法新社資料照）

英國「金融時報」（Financial Times）報導，中國正暫緩美國五角大廈最高政策官員的預定訪中行程，藉此施壓美國總統川普（Donald Trump）延後140億美元對台軍售案。

知情人士指出，美國戰爭部最高政策官員、次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾與中方官員討論今夏訪中事宜；但北京方面暗示，在川普決定如何處理對台軍售案之前，中方無法批准柯伯吉的訪問計畫。

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「金融時報」今年2月報導，川普政府繼去年12月批准110億美元的對台軍售案後，編列了第二項140億美元的軍售案，引發北京當局強烈反彈，並取消了先前與柯伯吉討論訪中事宜的協商。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）表示：「我認為，北京會利用未來柯伯吉或戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）訪中行程，作為施壓川普政府延後、拆分或降低對台軍售方案的籌碼。」

五角大廈表示，不會評論官員「可能的出訪行程」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，柯伯吉訪中，將可提供一個反映美方關切的機會，包括中方施壓並脅迫美國夥伴和盟友、核武現代化，以及網路及太空活動等議題。

葛來儀補充，柯伯吉也將可進一步說明他參與起草的美國國防戰略，並針對軍事人工智慧（AI）應用與危機溝通進行討論。

前中央情報局（CIA）資深中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）指出：「中國非常清楚總統川普不會終止對台軍售，但他們最終目標是施壓美方延遲宣布新的大型軍售案，直到9月底習近平結束訪美之後。」

他說：「這與其說是考驗川普在助台防衛的承諾，不如說是讓習近平免於難堪的一個手段。」

中國駐美大使館表示，他們「對柯伯吉的相關情況不甚了解」，但強調中方堅決反對美國對台軍售。

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