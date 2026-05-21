習普會批美防禦系統 葉耀元酸：俄國侵烏憑何資格談國際安全

普廷與習近平會談。（法新社）

中國領導人習近平昨（20日）與來訪的俄羅斯總統普廷舉行會談，簽署論及進一步加強全面戰略合作、核子安全與台灣的聯合聲明，還批評不到一週前訪問北京的美國總統川普推動的「金穹」飛彈防禦系統。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3點分析，他嘆說「不願停止對烏克蘭侵略的俄羅斯，有什麼資格指責別人危害國際安全？」

報導指出，習進平與普廷會談中論及中東局勢等多個議題，習強調中東地區「全面止戰刻不容緩」，堅持談判尤為重要。但2人在會後記者會上並未透露相關細節，而是在提到「世界面臨倒退回叢林法則的危險」，同樣身為聯合國安理會常任理事國的中俄有責任「反對一切單邊欺凌和開歷史倒車的行徑，尤其要反對一切否定二戰勝利成果、為法西斯和軍國主義『翻案招魂』的挑釁行徑，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系」。

請繼續往下閱讀...

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文並提出3點個人評論如下：

首先、國際世界本來就是叢林法則，而在這叢林法則中，只有強大的軍事實力才有辦法保障自己的國家利益。

再者、一個不願意停止對烏克蘭侵略的俄羅斯，有什麼資格指責別人危害國際安全？

最後、聯合國現在變成這些獨裁國家的傳話筒，「我搞不懂在這種狀況之下，他們如何能幫助世界和平」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法