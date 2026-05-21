大烏龍！錯誤宣布英王去世 英電台慌張道歉

英國卡羅琳電台19日下午意外宣布英王查爾斯三世離世，並在發現錯誤後發表道歉聲明。（路透）

英國卡羅琳電台（Radio Caroline）19日下午意外宣布英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）離世，並在發現錯誤後發表道歉聲明，稱電台為可能造成困擾深表歉意。

根據《衛報》報導，卡羅琳電台位於埃塞克斯郡的工作室的電腦發生故障，導致發布錯誤資訊。

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該電台經理摩爾（Peter Moore）在臉書上說「由於我們主工作室的電腦故障，所有電台的「君主逝世」應急預案（我們希望永遠不會用到）被意外啟動，錯誤地宣布國王陛下駕崩。」

摩爾表示，該電台向國王與聽眾致歉，為由此造成的任何困擾深表歉意。

此公告並未說明該電台發現錯誤的時間，但20日下午電台網站上已無法播放19日下午1時58分至5時的節目回放。

卡羅琳電台成立於1964年，曾是1家在英國海岸附近的船上運作的海盜電台（pirate radio），即未經政府許可或違法操作的廣播電台。

英國1967年1項立法迫使許多海盜電台關閉，令卡羅琳電台斷斷續續地繼續運營，直到1990年該電台才停止海上廣播。

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