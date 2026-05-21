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    首頁 > 國際

    2028范斯還是魯比歐？川普：他們都非常優秀

    2026/05/21 10:50 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（右）、副總統范斯（左）均被視為2028年共和黨總統候選人的有力競爭者。中為川普。（美聯社資料照）

    美國國務卿魯比歐（右）、副總統范斯（左）均被視為2028年共和黨總統候選人的有力競爭者。中為川普。（美聯社資料照）

    美國副總統范斯（JD Vance）19日登上白宮記者室發言台，試圖為聽眾留下深刻印象；2週前，國務卿魯比歐（Marco Rubio）也曾在此面對記者提問。路透報導，本月白宮記者室儼然已成為總統川普2028年繼任者的「非正式選拔舞台」，競爭相當激烈。

    路透報導，由於白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）因生產休長假，范斯19日親自出席記者會，花了近1小時回答媒體提出的各類問題。

    他除了駁斥華府有意取消向波蘭部署軍隊的傳聞；同時拒絕排除以公款補償數百名因參與2021年1月6日國會大廈襲擊事件而入獄服刑的川普支持者。

    范斯回答問題時用詞相當謹慎，與川普的風格形成鮮明對比。當大批記者為了引起他的注意而大聲叫嚷、互相打斷時，范斯還無奈表示：「馬可（國務卿魯比歐）說得對，這裡真是一片混亂。」

    魯比歐和范斯均被視為2028年共和黨總統候選人的有力競爭者。魯比歐近期在白宮發言台的表現贏得了共和黨支持者、甚至部分民主黨人士的讚揚，他們認為魯比歐表達流暢且適時展現幽默。

    本月20日，記者詢問川普如何看待兩人截至目前的表現時，川普給出了一個「外交辭令式」的答覆。他說：「我認為他們都做得很好。他們都是非常優秀的人。」

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