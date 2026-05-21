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    首頁 > 國際

    澳洲法院維持對馬斯克旗下X判決 勒令支付1459萬

    2026/05/21 10:52 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲聯邦法院今（21）日維持了對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下X公司的46.5萬美元罰款，因為該公司未能遵守兒童網路安全法規。（法新社）

    澳洲聯邦法院今（21）日維持了對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下X公司的46.5萬美元罰款，因為該公司未能遵守兒童網路安全法規。（法新社）

    澳洲聯邦法院今（21）日維持了對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下X公司的罰款，因為該公司未能遵守兒童網路安全法規。

    根據《法新社》報導，澳洲網路監管機構eSafety在2023年2月聯繫了當時Twitter（X前身），要求該公司解釋如何處理兒童性虐待內容的傳播。

    隔月Twitter併入了馬斯克新成立的X公司。X最終因對eSafety的多次要求做出「不完整」的回應而被罰款。

    澳洲聯邦法院2024年10月裁定，X公司必須回應eSafety的通知。該法院21日維持對X處以罰款的判決，X被勒令支付65萬澳元（約台幣1459萬元）。

    聯邦法官惠拉漢（Michael Wheelahan）表示，鑑於X是規模龐大的公司，對其處以接近最高刑罰是恰當的，這樣才能真正起到威懾作用。

    eSafety負責人格蘭特（Julie Inman Grant）對此事發表看法時指出，有效的透明度對於追究科技公司的責任至關重要。

    值得注意的是，澳洲一直走在全球遏制大型科技公司發展的前沿，包括去年率先頒布法律，禁止16歲以下未成年人造訪Instagram和TikTok等社群媒體平台。

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