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    首頁 > 國際

    魯比歐向老鄉人民溫情喊話 古巴外交部長怒噴：又在騙

    2026/05/21 01:07 即時新聞／綜合報導
    古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）。（歐新社）

    古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）。（歐新社）

    美國國務卿魯比歐發布影片，以流利的西班牙語向古巴人民喊話，「阻礙你們擁有更美好未來的唯一障礙，就是那些控制你們國家的人」。對此，古巴外交部長羅德里格斯反擊說，又在騙，古巴今天的困境是美國60年代以來經濟封鎖以及華盛頓施壓造成的。

    美國起訴前古巴領袖勞爾．卡斯楚（Raul Castro），川普更通牒古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）下台。古巴裔的魯比歐（Marco Rubio）則挑在5月20日「古巴獨立日」以影片向古巴人民喊話，你們的苦難是古巴政府的責任，不是川普政府，川普政府「不但願意幫助你們緩解眼前危機，還願意幫助你們建立更美好的未來」。

    古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）受訪反批魯比歐，「又在重複那套欺騙說詞」，想把美國政府對古巴人民的殘酷傷害甩鍋給古巴政府。他還在講古巴未拒絕的1億美元援助，但經濟和能源封鎖造成毀滅性影響，任何人都能看出其中虛偽。

    古巴獨立日是僑民在慶祝，古巴國內並不慶祝。古巴政府紀念的是卡斯楚（Fidel Castro）發動革命的日子。

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